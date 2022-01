30. Finał WOŚP 2022. Jaka kwota jest już na koncie fundacji?

Podczas tegorocznego finału WOŚP zbierane są środki na zakup sprzętu służącego do leczenia wzroku i najmłodszych pacjentów. Fundacja planuje zakup m.in. angiografów dwupłaszczyznowych do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopów do badania dna oka, lamp szczelinowych do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometrów do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, synoptoforów do pomiaru kąta zeza, urządzeń OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń i wielu innych przyrządów diagnostycznych.

Kwota zebrana podczas 30. Finału WOŚP 2022 już robi wrażenie

Już o godzinie 9 rano WOŚP poinformowało, że w ramach tegorocznego finału udało się zebrać 43 250 326 zł. „43 250 326 zł to kwota deklarowana, z którą rozpoczynamy 30. Finał WOŚP!” – można było przeczytać o godzinie 9 rano na Twitterze WOŚP. O godzinie 11:20 na liczniku WOŚP dostępnym na stronie fundacji widniała kwota 47 089 929 zł.

Przypominamy, że kwota, którą podaje WOŚP, pochodzi nie tylko z ulicznej kwesty. Fundacja prowadzi tysiące licytacji internetowych i stacjonarnych, a także nawiązuje współpracę z wieloma firmami. Chcąc wesprzeć tegoroczną zbiórkę, można również wysyłać SMS-y o treści SERCE na numer 75 565. Numer będzie aktywny do 14 lutego 2022 r. Darczyńcy mogą również robić przelewy bezpośrednio na konto fundacji.

WOŚP 2022 działa na całym świecie

W tym roku wolontariusze WOŚP skupieni są wokół 1633 sztabów. Co ciekawe nie są one rozlokowane wyłącznie w Polsce. 90 z nich znajduje się poza granicami naszego kraju. Kwesta trwa m.in. w Tokio, Sydney, Ankarze i na Kole Podbiegunowym.

Trzeba jednak uważać, ponieważ finał WOŚP to również okazja dla złodziei. Na ulicach nie brakuje „fałszywych wolontariuszy”, czy osób, które kradną fundacyjne puszki. Pamiętajmy więc, że wolontariusze zawsze chodzą w parach, lub większych grupach. Dodatkowo oprócz puszki i serduszek każdy z nich posiada identyfikator, na którym powinny znajdować się następujące elementy: imię, nazwisko, zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka Fundacji oraz kod QR.

