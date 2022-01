Światełko do nieba 2022 w wyjątkowej formie. O której zakończenie 30. Finału WOŚP?

Światełko do nieba od lat jest nieodłączną częścią finałów WOŚP. Do niedawna były to pokazy fajerwerków, jednak fundacja stara się odchodzić od tego formatu. W zamian organizowane są m.in. pokazy laserowe. W tym roku WOŚP ma również inną propozycję na ten wyjątkowy moment.

WOŚP 2022. Światełko do nieba w nowej formule

Światełko do nieba tradycyjnie będzie miało miejsce o godzinie 20:00. Organizowane jest ono w większych miastach, a także wszędzie tam, gdzie działały sztaby zrzeszające wolontariuszy.

Światełko do nieba 2022 będzie wyjątkowe, ponieważ udział w nim będzie mógł wziąć każdy, komu bliskie są działania WOŚP. „O godzinie 20:00 w finałową niedzielę zapraszamy wszystkich do udziału w happeningu pt. »Światełko do Nieba«. W tej jednej chwili prosimy wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP, o wysłanie w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni” – można przeczytać na stronie fundacji.

30. Finał WOŚP 2022. Kto zagra podczas koncertu w Warszawie?

Finały WOŚP to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale również duże wydarzenie kulturalne. W Warszawie w specjalnym namiocie rozstawionym pod Pałacem Kultury i Nauki od godziny 13:40 występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

W niedzielę 30 stycznia swoje największe hity zagrają: Happysad, Łydka Grubasa, Jelonek, De Mono, Piotr Bukartyk, Król, Blenders, WaluśKraksaKryzysSorry, Boys, Dżem, Tabu, Nocny Kochanek, Voo VooIra, Karaś/Rogucki, Kwiat Jabłoni, LemON.

Deklarowaną kwotę 30. Finału WOŚP poznamy po północy. Ostateczna kwota zbiórki zostanie przedstawiona na początku kwietnia.

