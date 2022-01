Orkan Nadia pustoszy kraj. Na Śnieżce wiało prawie 200 km/h. W Ustce nie wytrzymał falochron. Mamy nagrania i zdjęcia

Sytuacja w Polsce jest bardzo daleka od stabilnej. Wystarczy wspomnieć, że IMGW i RCB wydały kolejne ostrzeżenia. „Pogoda nie zwalnia tempa! Do silnego wiatru i opadów śniegu dodajemy ostrzeżenia meteorologiczne o zawiejach i zamieciach śnieżnych i oblodzeniu. Dziś nie tylko wiatr stanowi zagrożenie. Bądźcie ostrożni!” – informował chwilę po godzinie 13 IMGW-PIB. Przypomnijmy, że do godziny 18, na Wybrzeżu obowiązują najwyższe alerty trzeciego stopnia.

Zawieje i zamiecie mają stanowić zagrożenie w województwach warmińsko-mazurskim (ostrzeżenia drugiego stopnia), podlaskim (na północ od Białegostoku ostrzeżenia drugiego stopnia, na południe ostrzeżenia pierwszego stopnia), a także na południu woj. dolnośląskiego (ostrzeżenia pierwszego stopnia). Na oblodzenia powinni uważać mieszkańcy woj. łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Orkan Nadia sieje postrach. Prawie 9 tys. interwencji strażaków

Tylko do godziny 12 strażacy w całym kraju w związku z silnym wiatrem wyjeżdżali do 8938 zdarzeń. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (1661), wielkopolskim (1245), pomorskim (1225) i mazowieckim (869). Bez prądu było ponad 512 tys. domów.

Niestety już teraz wiadomo, że wichura będzie miała tragiczny wymiar. W miejscowości Tłuczewo w województwie pomorskim (powiat wejherowski) na jadący samochód zawaliło się drzewo. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Do południa z powodu silnego wiatru rannych zostało w sumie pięć osób.

Zamknięte szlaki w Karkonoszach. Turyści uwięzieni w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów

Jak potężny jest żywioł? Karkonoski Park Narodowy poinformował, że na Śnieżce prędkość wiatru dochodziła do 191 km/h. Bardzo silny wiatr zmusił strażników do zamknięcia szlaków prowadzących do Wodospadu Szklarki i Wodospadu Kamieńczyka. Fatalne warunki panują również na Zakopiance, gdzie doszło do co najmniej dwóch wypadków, o których informuje Radio Kraków.

Zasypane jest również schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. „No więc zawiało nas całkiem. Są kilkunastometrowe zaspy, które uniemożliwiają zejście i stwarzają ogromne zagrożenie lawinowe. Ratownicy dyżurni i my – załoga bardzo prosimy, żeby nikt tu dzisiaj nie szedł. Nasi rozsądni turyści, którzy mieli dziś schodzić, zostają z nami. Czekamy na poprawę warunków, decyzje będziemy podejmować na bieżąco, jedzenia mamy na miesiąc, mamy ciepło i miło wiec nie martwcie się o nas” – można przeczytać na stronie schroniska w mediach społecznościowych.

Bardzo trudna sytuacja panuje również nad morzem. Stany alarmowe zostały przekroczone na czterech stacjach pomiarowych – Gdańsk-Sobieszewo, Gdańsk-Port Północny, Hel i Władysławowo. Na kolejnych 22 stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy.

Silny wiatr w całym kraju. Nagrania obiegły sieć

Nagrania z niedzielnych wichur błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Lubuscy Łowcy Burz poinformowali o przewróceniu edukacyjnego wiatraka w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej koło Leszna.

W Ustce siłom fal uległ fragment falochronu. Jego odłamki runęły do morza. Potężne fale wdarły się na ląd również w Darłówku. Poniżej prezentujemy kilka relacji, które można znaleźć w mediach społecznościowych.

twitterfacebooktwitter

