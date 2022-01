W „Wiadomościach” TVP skutki orkanu Nadia i ataki na Donalda Tuska. Co z WOŚP?

W „Wiadomościach” emitowanych od godziny 19:30 na TVP 1 aż cztery kolejne materiały poświęcone były możliwemu atakowi Rosji i Białorusi. Jeden z nich uderzał w Donalda Tuska. Program zaczął się jednak od podsumowania obecnej sytuacji w kraju w związku z orkanem Nadia.

Europejscy konserwatyści przeciwko Putinowi. Dwa materiały atakujące Tuska

Jeden z dłuższych materiałów wyemitowanych w „Wiadomościach” dotyczył spotkania unijnych konserwatystów, które odbyło się pod hasłem „Obronić Europę”. Unijne stronnictwa o prawicowych poglądach osiągnęły porozumienie w kwestii sprzeciwu wobec działań Władimira Putina związanych z jego działaniami przy granicy z Ukrainą.

Zawarcie porozumienia było okazją dla TVP do podkreślenia, że Donald Tusk był zwolennikiem porozumienia z prezydentem Rosji. Przypomniano, że to właśnie lider PO oddał stronie rosyjskiej prawo do prowadzenia śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej. Wskazano również, że to polityczni podwładni Tuska w Komisji Europejskiej odpowiadają za budowę Nord Stream II, która jest niekorzystna dla Polski.

W kolejnym materiale, tym razem przygotowanym przez Marcina Sawickiego, zaznaczono, że na spotkaniu, podczas którego Tusk miał przedstawić program PO aż 15 razy padły słowa „PiS” i „Kaczyński”. W celu udowodnienia tych wyliczeń wyemitowano pocięty materiał z wystąpieniem Donalda Tuska. Uwagę autora materiału zwróciła również kartka, którą podczas przemawiania w rękach trzymał lider PO. „Miał być program, jest pognieciona kartka” – podkreślił dziennikarz, zwracając uwagę, że na jej odwrocie znajdowały się notatki, a pośród nich wyraźne wskazanie na słowo „PiS”. W materiale padły również zarzuty, że Tusk kontynuuje nakręcanie spirali złych emocji. Podkreślono również, że fakt, iż opozycja nie che się zjednoczyć, to porażka Donalda Tuska.

Czytaj też:

Światełko do nieba 2022 w wyjątkowej formie. O której zakończenie 30. Finału WOŚP?

30 sekund na WOŚP w „Wiadomościach” TVP

Zaraz po materiałach poświęconych kwestii rosyjsko-ukraińskiej i atakom na Donalda Tuska w „Wiadomościach” opublikowano materiał poświęcony 30. Finałowi WOŚP. Michał Adamczyk wspomniał, że na koncie fundacji jest już 78 mln zł, a także, że fundacja wspierana jest przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych. I na tym zakończył materiał. Całość nie trwała dłużej niż 30 sekund.

Czytaj też:

Grażyna Torbicka i Dawid Podsiadło wbijają szpilę Kurskiemu i PiS. Oryginalne nagranie hitem sieci