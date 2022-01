„Sport czy uzależnienie? A może wszystko naraz?”. Witkowski nie tylko o Tomaszu Mackiewiczu

Moja jedyna wizyta w górach ograniczała się do drink baru w hotelu „Kasprowy” i restauracji na Krupówkach. Chcieliśmy podjechać taksówką w same góry, koleżanka w pantofelkach na wysokich obcasach, ja również w obuwiu dalekim od sportowego. Na pewno nikt z nas nie tęsknił za żadnym wysiłkiem, a co dopiero za walką ze sobą i swoimi ograniczeniami.

Albo to nie przyjemniej siedzieć sobie „cały na biało” nad morzem, w Międzyzdrojach, i pić na molo kawkę, jeść lody z bitą śmietaną, niż zdychać w pocie i brudzie walcząc o szczyty?