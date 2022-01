WOŚP chwali się wynikiem. Astronomiczna kwota! Jerzy Owsiak: Nie chodziło o rekordy

W minioną niedzielę po raz 30. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice polskich miast wyszło ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Zbiórkę można było wspierać, nie tylko wrzucając pieniądze do puszek, ale także online. Wciąż trwają również licytacje wyjątkowych przedmiotów, które przekazali sportowcy czy politycy.

30 finał WOŚP. Ile wynosi kwota deklarowana? Jerzy Owsiak o szczegółach

Dzień później Jerzy Owsiak na konferencji prasowej poinformował, jaka jest „suma deklarowana” zbiórki 30. finału WOŚP. – Suma deklarowana to 136 282 325 zł. Naprawdę nie chodziło o rekordy. Rekordem jest to, że jest więcej niż to było rok temu o tej samej porze – powiedział i dodał, że łączna suma zaksięgowanych wpłat na koncie bankowym zostanie podana 30 marca.

Hasłem tegorocznej zbiórki było „Przejrzyj na oczy”. – Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje – tłumaczyli jeszcze przed finałem przedstawiciele fundacji.

