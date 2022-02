Kogo podziwiają Polacy? Takich wyników sondażu chyba nikt się nie spodziewał

Ranking „World’s Most Admired” to coroczna inicjatywa międzynarodowej agencji badawczej YouGov, która swoim zasięgiem obejmuje 38 krajów na całym świecie. W pierwszym etapie badania ankietowane osoby miały odpowiedzieć na pytanie otwarte, kto spośród krajowych i światowych sław cieszy się jego największym szacunkiem. Na tej podstawie wybrano listę nazwisk do badania ilościowego, które stało się podstawą publikowanego rankingu i utworzono listę dwudziestu postaci z Polski i świata, które zapracowały na największy szacunek nad Wisłą.

Sondaż. Którzy mężczyźni cieszą się największym uznaniem Polaków?

Miejsce 10. Mateusz Morawiecki - 2,8 proc.



Miejsce 9. Lionel Messi - 3 proc.



Miejsce 8. Andrzej Duda - 3,4 proc.



Miejsce 7. Cristiano Ronaldo - 4,2 proc.



Miejsce 6. Donald Tusk - 4,6 proc.



Miejsce 5. Barack Obama - 4,6 proc.



Miejsce 4. Elon Musk - 5,3 proc.



Miejsce 3. Bill Gates - 6,3 proc.



Miejsce 2. Robert Lewandowski - 15,4 proc.



Miejsce 1. Jurek Owsiak - 23 proc.

Sondaż. Które kobiety cieszą się największym uznaniem Polaków?

Miejsce 10. Scarlett Johansson - 2,6 proc.



Miejsce 9. Michelle Obama - 4 proc.



Miejsce 8. Anna Lewandowska - 4,4 proc.



Miejsce 7. Angelina Jolie - 5,4 proc.



Miejsce 6. Angela Merkel - 6,1 proc.



Miejsce 5. Królowa Elżbieta II - 7,5 proc.



Miejsce 4. Jolanta Kwaśniewska - 8,1 proc.



Miejsce 3. Janina Ochojska - 8,7 proc.



Miejsce 2. Iga Świątek - 11,7 proc.



Miejsce 1. Martyna Wojciechowska - 13,7 proc.

Polska lista Most Admired bardzo się różni od międzynarodowej. Są na niej osoby o niekwestionowanym autorytecie, które pojawiają się po raz kolejny (jak Jerzy Owsiak i Martyna Wojciechowska), ale są też nowe nazwiska, jak Iga Świątek. W tym roku na liście nie znalazła się już Olga Tokarczuk, która w 2020 r. zajęła drugie miejsce wśród kobiet.

W międzynarodowym zestawieniu „World’s Most Admired” zwycięstwo po raz kolejny przypadło byłej amerykańskiej parze prezydenckiej, Barackowi i Michelle Obamom. Nie zmieniły się również dalsze pozycje na podium. Podobnie jak w poprzednich latach, ankietowani z trzydziestu ośmiu krajów świata największym podziwem darzą Billa Gatesa, Xi Jinpinga, Angelinę Jolie i królową Elżbietę II.

