Zawieje i zamiecie śnieżne, silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi. Ze względu na możliwość wystąpienia silnego wiatru ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w części województw zachodnio-pomorskiego i dolnośląskiego.

W części województw dolnośląskiego (alert drugiego stopnia), małopolskiego i podkarpackiego (alert pierwszego stopnia) można się spodziewać zawiei i zamieci śnieżnych. Intensywne opady śniegu są prognozowane w części województw pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jedynie w części województwa małopolskiego obowiązuje alert drugiego stopnia.

Prognoza pogody. Ostrzeżenie dla kierowców

„W nocy zachmurzenie duże z opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem, na zachodzie głównie deszczu. W górach spadnie do 20 cm śniegu. Temperatura od -3°C na wschodzie do 2°C na zachodzie, na Podhalu -7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Pomorzu i Dolnym Śląsku porywy do 80km/h” – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w mediach społecznościowych. IMGW przestrzega, że w najbliższych dniach pogoda przyniesie wiele utrudnień dla kierowców. „Będzie wietrznie, ślisko i miejscami śnieżnie” – czytamy w komunikacie.

