Niebezpiecznie w Tatrach. Duża lawina zeszła do Morskiego Oka, przestawiła dwutonowy samochód TOPR

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że we wtorek w godzinach wieczornych z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka zeszła duża lawina, która wylała się na taflę jeziora. „Na szczęście nie wydarzyło się to w dzień, kiedy po tafli chodziły dziesiątki turystów!” – zaznaczył w mediach społecznościowych TPN.

Lawina zeszła z Marchwicznego Żlebu do Morskiego Oka

O lawinie w Tatrach opowiedział leśniczy. – Tu nigdy nie jest bezpiecznie – przekonywał Grzegorz Brynarski. Jak wyjaśnił, lawina wyłamała lód na Marskim Oku i naniosła gałęzi. Dodatkowo zwały śniegu zerwały słupek z piktogramami oznaczającymi przebieg szlaku, zostały złamane płoty oraz zakryło zejście do słynnego jeziora.

Leśniczy opowiadał, że w ciągu dnia nad Morskim Okiem było mnóstwo turystów, również takich, którzy wchodzili na taflę jeziora, ignorując zakaz wejścia. – Niestety turyści nie czytają i nie stosują się do widniejących zakazów – zaznaczył Bryniarski. Lawina zeszła także na tzw. półwysep miłości, przez który przebiega szlak wokół jeziora. – Śniegu jest dużo, on jest ciężki, bo jest w okolicy zera, jest sprasowany – podsumował leśniczy.

TOPR o lawinie, która przestawiła dwutonowy samochód

Wpis na temat lawiny zamieściło także Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lawina wyłamała 50-centrymetowy lód. „Samochód TOPR o wadze ok. 2 ton, który był zaparkowany przed schroniskiem, został przesunięty podmuchem lawiny o 2 metry” – czytamy we wpisie.

„Przypominamy wszystkim odwiedzającym Tatry w okresie zimowym, że nawet droga oraz bezpośrednie otoczenie schroniska nad Morskim Okiem są zagrożone lawinami. Lawiny tych rozmiarów zdarzają się rzadko, jednak warto dodać, że nawet przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego istnieje możliwość samoistnego zejścia lawiny dużych rozmiarów, która osiąga dno doliny” – podkreśliło Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

TOPR ostrzega, że „na drodze prowadzącej do Morskiego Oka oraz w dolinie Roztoki na szlaku wiodącym do doliny Pięciu Stawów Polskich jest kilka miejsc, które potencjalnie mogą zagrozić bezpieczeństwu przebywających tam osób w razie zejścia dużych rozmiarów lawin”. „Miejsca te są wyraźnie oznakowane przez służby Tatrzańskiego Parku Narodowego” – zakończono.

Tatry. 3. stopień zagrożenia lawinowego

Obecnie w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach.

W nielicznych przypadkach lawiny mogą schodzić samoistnie. Warunki są w znacznej mierze niekorzystne, a poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego.

