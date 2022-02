Nie żyje Marek Bańczyk. „Nikt, kto cię spotkał, nie mógł pozostać obojętny”

Marek Bańczyk był ekonomistą i założycielem startupu technologicznego dostarczającego dane dla firm konsultingowych. Na swoim koncie miał także pracę na stanowisku Visiting Scholar na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Współpracował z TVP Info, pisał także felietony dla Wprost. W trakcie swojej zawodowej drogi maił okazję przemawiać m.in. podczas Światowego Forum Ekonomicznego oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

Sam o sobie mówił, że specjalizuje się w innowacjach opartych na nauce danych, a także w technologiach i marketingu. Wykorzystywał sztuczną inteligencję i NLP, aby zbudować od podstaw globalną platformę B2B SaaS.

Marek Bańczyk nie żyje. Kiedy pogrzeb?

„W ludziach spotkanych na swojej drodze wzbudzałeś pełny wachlarz emocji: miłość, zachwyt, zakłopotanie, niezrozumienie, zazdrość czy nawet niechęć. Nikt jednak kto Cię spotkał i choć trochę poznał nie mógł pozostać obojętny” - stwierdził brat zmarłego Leszek Bańczyk.

„12 grudnia miałem sen. Był to jeden z takich trudnych do racjonalnego wytłumaczenia snów, które pamięta się do końca życia. Śniło mi się, że stoję nad Twoim grobem w rodzinnych Szamotułach mówiąc: widzisz Brachol, nosiło Cię po całym świecie i na koniec wróciłeś tam, gdzie na niego przyszedłeś” - dodawał.

Marek Bańczyk zmarł 14 grudnia 2021 roku. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 5 lutego o godzinie 11 w Bazylice kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach.