Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku, sprawa dotyczyła warszawskiej spółki Advance Pharma. Firma ta od lat toczy sprawę o dystrybucję suplementów diety dla mężczyzn. Decyzją głównego inspektora farmaceutycznego, suplementy te zostały wycofane z obrotu, po czym spółka musiała sama zniszczyć swoje zasoby. Później jednak GIF wycofał decyzję, jednak odzyskanie zniszczonych suplementów nie było już możliwe.

Spółka wytoczyła wówczas proces, w którym pozwała państwo na wielomilionowe odszkodowanie za straty wynikające z błędnej decyzji administracyjnej. Sądy kolejnych instancji uznawały jednak, że choć decyzja wpłynęła na działalność firmy, to jednak nie nakazywała wprost, by zapasy zakazanego suplementu niszczyć. Spółka dalej jednak walczyła o swoje, składając najpierw skargę kasacyjną do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a po oddaleniu jej przez ten organ w 2019 roku, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

ETPC uderza w Polskę. „Naruszenie europejskiej konwencji praw człowieka”

Teraz Trybunał rozpoznał sprawę i uznał, że spółka nie miała rzetelnego procesu w swojej sprawie. Chodzi o to, że sędziowie Izby Cywilnej, którzy oddalili skargę kasacyjną, zostali powołani przez tzw. nową KRS. Nowa KRS to sędziwie powołani w procedurze, która od lat budzi kontrowersje i zarzuty o upolitycznienie.

twitter

Swoim wyrokiem ETPC podkreśla, że powołanie niezgodne z prawem powoduje, że nierzetelne stają się rozstrzygnięcia, które taki organ wydaje. ETPC uznał, że jest to naruszenie art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, który gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego. Z tego tytułu Polska zobowiązana jest zapłacić 15 tys. euro zadośćuczynienia wspomnianej wyżej firmie.

Czytaj też:

Andrzej Duda chce zmian w Sądzie Najwyższym. Ogłosił inicjatywę