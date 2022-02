Bartosz Arłukowicz w „Mówiąc Wprost”: Ziobro postanowił szantażować Morawieckiego

W ostatnich dniach piąta fala pandemii nie tylko nie słabnie, ale jeszcze przybiera na sile. Mimo coraz większej liczby osób zakażonych, rząd nie przyjął m.in. ustawy Hoca, która miała umożliwić pracodawcom weryfikację szczepień przeciwko COVID. Zaproponowane w jej miejsce tzw. lex Kaczyński także zostało odrzucone przez Sejm. Opozycja nie ustaje w krytyce rządu w obliczu wzmagającej pandemii. – Dzisiaj nie mamy ministra zdrowia – mówi w programie „Mówiąc Wprost” europoseł Bartosz Arłukowicz.

W programie „Mówiąc Wprost” Bartosz Arłukowicz odniósł się także do spotkania obozu rządzącego z politykami opozycji w sprawie pomysłów na zatrzymanie rozwoju pandemii i zachęcenia Polaków do szczepień. – Brałem udział w spotkaniu premiera, ministra zdrowia i szefa PiS, na którym Jarosław Kaczyński snuł swoją opowieść, która potem przerodziła się w absurdalną ustawę. Chciałem wiedzieć, jak zamierzają wprowadzić te zmiany i ani premier, ani minister zdrowia nie wiedzieli, jak chcieliby to wprowadzić i egzekwować. Jarosław Kaczyński snuł na spotkaniu swoją opowieść, a w sejmie zderzył się ze ścianą – opowiada Bartosz Arłukowicz.

– Rząd, który mówi: „nie da się”, powinien podać się do dymisji. Rząd jest od tego, żeby się dało. Jak widać rządy innych krajów poradziły sobie np.: z wprowadzeniem paszportu covidowego, z wyszczepieniem społeczeństwa – dodał polityk.

Oprócz walki z pandemią w sprawie poruszono także kwestię kar, która na Polskę nałożyły instytucje unijne. Zdaniem Bartosza Arłukowicza Zbigniew Ziobro postanowił politycznie szantażować premiera Morawieckiego. – Milionowe kary, które nałożono na Polskę, to są pieniądze bardzo naszemu krajowi potrzebne. Po to żeby np. ratować firmy, przeciwdziałać inflacji czy ratować życie. Nie mam wątpliwości, że kary zostaną odjęte od środków, które mamy otrzymać. A wszystko przez to, że ta ekipa, środowisko PiS-u nie chce się zastosować do zasad funkcjonowania wspólnoty – wyjaśniał europoseł.

