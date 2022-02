Podmieniony radiowóz na prezentacji nowych aut dla policji. „Ośmieszany jest mundur”

Na oficjalnej stronie podkarpackiej policji dostępny jest artykuł ze zdjęciami opisujący przekazanie nowych aut dla funkcjonariuszy z jarosławskiej komendy. Mundurowi otrzymali dwie toyoty corolle i kię sportage. Jak czytamy, zakup był możliwy dzięki wsparciu przez samorządy Funduszu Wsparcia Policji. W symbolicznym przekazaniu pojazdów wzięli udział lokalni politycy i Komendant Powiatowy Policji.

Portal tvn24.pl opisał, że jedna z toyot została oddelegowana na granicę polsko-białoruską. Na prezentację w Jarosławiu pożyczono więc podobne auto z przeworskiej komendy. Dodatkowo do podmienionego radiowozu przykręcono tablice rejestracyjne z innego samochodu z jarosławskiej komendy powiatowej – hyundaia. Na stronie podkarpackiej policji były dostępne zdjęcia, ale zostały usunięte po tym, jak sprawą zainteresowali się dziennikarze.

Jarosław. Podmieniono samochód i tablicę na prezentację radiowozów

– Sytuacja jest komiczna, ale ma także swój ciężar prawno-karny. Żaden samochód, tym bardziej radiowóz, nie może poruszać się z fałszywymi tablicami. Dodatkowo jest kwestia tego, kto wydał policjantom polecenia złamania prawa – powiedział portalowi tvn24.pl anonimowo jeden z funkcjonariuszy podkarpackiej policji. Komendant wojewódzki wszczął czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Oficer prasowy KPP w Jarosławiu potwierdziła, że doszło do wypożyczenia toyoty i zmiany tablic. Zaznaczono jednak, że radiowóz nie przemieszczał się poza teren parkingu komendy i nie jeździł po drodze publicznej. – Dla mnie to objaw tej samej choroby, która toczy naszą firmę od dawna. Chodzi o układy z politykami, lokalnymi, od wójta po najważniejszych w kraju. Co chwila, chcąc się im przypodobać, ośmieszany jest mundur – ocenił rozmówca z podkarpackiej policji.

