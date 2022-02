Maria Nurowska nie żyje. Pisarka miała 77 lat

O śmierci Marii Nurowskiej poinformował Program 2 Polskiego Radia. „Po długiej chorobie, w wieku 77 lat zmarła powieściopisarka i nowelistka Maria Nurowska, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich” – podano. Wpis na Twitterze został udostępniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maria Nurowska urodziła się w 1944 roku w Okółku na Suwalszczyźnie. Ukończyła filologię polską i słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutowała na łamach tygodnika „Literatura”. Była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jej książki cieszyły się dużą popularnością w Polsce, ale i poza granicami kraju. Były tłumaczone m.in. na język niemiecki, czeski oraz francuski.

W swojej karierze Maria Nurowska napisała sztuki teatralne, zbiór opowiadań, a także powieści. Jest autorką takich publikacji jak: „Małżeństwo Marii Kowalskiej”, „Przerwa w podróży”, „Nie strzelać do organisty”, „Wyspa na lądzie”, „Reszta świata”, „Sprawa honoru”, „Hiszpańskie oczy”, „Listy miłości”, „Panny i wdowy”, „Miłośnica”, „Mój przyjaciel zdrajca", „Nakarmić wilki", „Miłość rano, miłość wieczorem”, „Wariatka z Komańczy”, „Bohaterowie są zmęczeni”, „Dziesięć godzin”.