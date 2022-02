Wstrząsający raport o popularnych polskich youtuberach. „Treści właściwie rasistowskie”

„Wprost”: Czy tworząc raport „Gdy obcy czuje się jak u siebie – obraz krajów Globalnego Południa w wybranych polskich filmach podróżniczo-turystycznych na YouTubie” nie obawialiście się zarzutów, że chcecie kogoś cenzurować albo ograniczać dyskurs?

Joanna Pankowska, specjalistka ds. edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej, współprowadząca podcastu „Tolerancja to za mało”: Bardzo zależało nam na tym – i mam nadzieję, że to wybrzmiało – aby podkreślić, że naszym celem nie było skupienie się na samych twórcach i na konkretnych kanałach na YT. Dlatego bardzo podkreślaliśmy w raporcie to, jaki był klucz doboru tych konkretnych kanałów.

Nie wzięliśmy żadnego z nich dlatego, że nam się podoba lub nie. Wybraliśmy najpopularniejsze polskojęzyczne kanały podróżnicze, które pokazują podróże poza Europę.