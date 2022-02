„Długi ogon” epidemii. Prof. Włodzimierz Gut ostrzega

Zdaniem prof. Włodzimierza Guta masowość zakażeń wariantem Omikron przybliża Polskę do nabycia odporności zbiorowej przeciw SARS-CoV-2. – Będą krótsze okresy wydalania wirusa przez poszczególne osoby, w wyniku odporności na chorobę. Skrócenie okresu wydalania, to mniejsza szansa zakażania. To, że ta fala nie będzie już zagrożeniem dla ochrony zdrowia w zakresie zajętości łóżek covidowych, mówiłem miesiąc temu. Większym ryzykiem są masowe zakażenia personelu. Na szczęście ci ludzie są w dużej mierze zaszczepieni i dość szybko będą mogli wracać do pracy – wskazał prof. Gut.

Koronawirus w Polsce. „Będzie jeden wielki kociokwik na parę lat”

Ekspert wskazał, że ludzie z zawałami i udarami nie mogą czekać, a „nadwyżka umieralności na inne choroby jest obecnie największym problemem". – Epidemia SARS w 2003 roku wygenerowała tylko kilka tysięcy zachorowań, a powikłania ciągnęły się ok. 3 lat. W Polsce – po obecnej epidemii – będzie jeden wielki kociokwik na parę lat. Właśnie przynajmniej trzy. Nałożą się bowiem na siebie długotrwałe skutki COVID i skutki braku leczenia innych chorób. Dlatego tak istotne są szczepienia. One nie chronią przed zakażeniem – co zawsze mówiłem, ale jak się tego wirusa złapie, to potem nie ma długotrwałych konsekwencji. A tak obie te grupy trafią do systemu ochrony zdrowia. Ten będzie musiał włożyć wiele wysiłku w leczenie chorych i jeszcze więcej środków – wskazał prof. Gut. Wirusolog dodał, że przestaniemy się interesować codziennymi wynikami zakażeń, a będziemy – jako społeczeństwo – musieli się zainteresować wynikami swoich badań.

„Niestety – każda epidemia wytwarzała długi ogon. Dlatego tak ważne są wybory w trakcie jej trwania. Nie szczepiąc się nie tylko ryzykujemy swoim zdrowiem, ale także tym, że potem obciążamy system. I to nie na czas leczenia COVID, ale na miesiące czy lata powikłań. No i odbieramy często miejsce tym, którzy muszą się leczyć na inne schorzenia. A te nie czekają. Nie mam więc dobrych wiadomości o długotrwałych skutkach epidemii – powiedział prof. Gut. (PAP)

Autor: Tomasz Więcławski

Czytaj też:

Eksperci o szczycie piątej fali pandemii. „Nawet 800 tys. zakażeń dziennie”