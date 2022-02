„Niedyskrecje parlamentarne”: Posłowie PiS będą ratować Polski Ład. W PO wściekli na Tuska za dysponowanie ich pieniądzmi

Wśród szeregowych posłów PO zapanowało duże zdenerwowanie na Donalda Tuska. Wszystko przez jego prośbę na Twitterze, by politycy oddali na WOŚP pieniądze, które zwróciła im Kancelaria Sejmu w ramach wyrównania za to, co zostało im obcięte przez wprowadzenie Polskiego Ładu.