„Najmłodszy polski milioner” pozwał Skarb Państwa. Domaga się gigantycznego odszkodowania

O Piotrze Kaszubskim, okrzykniętym mianem „najmłodszego polskiego milionera”, zrobiło się głośno, gdy we wrześniu 2016 r. został wystawiony za nim europejski nakaz aresztowania. 10 marca 2017 roku mężczyzna został zatrzymany i przewieziony z Austrii do Polski. Sprawa dotyczyła oszustw przy sprzedaży suplementów diety, wybielających past do zębów i kosmetyków. Ale to nie jedyne kłopoty biznesmena. Jest też oskarżony o nieodprowadzenie ponad 3 mln zł podatku. Jego proces miał rozpocząć się 1 grudnia ubiegłego roku, ale rozprawa była już trzykrotnie odwoływana.

Piotr Kaszubski domaga się odszkodowania

Teraz Kaszubski domaga się odszkodowania. „Złożyłem pozew o odszkodowanie w kwocie 24 mln 126 429 zł wobec Skarbu Państwa – Prokuratury Regionalnej w Warszawie” – poinformował na Facebooku. Milioner powołał się na art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, z godnie z którym „każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”.

Kaszubski podkreślił, że śledztwo w jego sprawie trwa już 10 lat i zostało znów przedłużone. „Jak wiecie z mediów i z mojego profilu – Państwo Austriackie po przeanalizowaniu materiałów i dowodów we własnym postępowaniu, prawomocnie nie zgodziło się, aby ścigać niewinną osobę oraz nie ma zgody, żeby postawić mi zarzuty. Mam nadzieję, że zrozumiała dla Was jest wartość merytoryczna 10 letniego śledztwa polskiego prokuratora, które oceniono w perspektywie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości rzetelnie i dokładnie” – czytamy we wpisie.

„Szkoda majątkowa wielkich rozmiarów”

„Prokurator doprowadził do szkody majątkowej wielkich rozmiarów, poprzez swoje zaniedbanie, zwłokę, błędy i decyzje które podejmowano impulsywnie, pogwałcając literę prawa, idąc wbrew wektorom logiki i rozumu” – ocenił. Jak twierdzi Kaszubski, „15 czerwca 2015 roku, skonfiskowano łącznie ponad 838 466 produktów bądź komponentów produktowych”. „Następnie w dniu 20 marca 2019 roku Prokurator podjął decyzję o zwrocie towarów ponieważ «nie były objęte śledztwem i były zbędne do dalszego postępowania». Resztę produktów zutylizował Sąd, ponieważ się przeterminowały” – relacjonował.

„W toku postępowanie zabezpieczono między innymi międzynarodowe renomowane marki, stanowiące wyposażenie klinik medycyny estetycznej bądź wysokiej jakości suplementy/kosmetyki. Podczas zwrotu przez policję produktów w magazynie, moim pomocnikiem okazał się biegły rzeczoznawca sądowy, który wycenił stratę” – wyjaśniał we wpisie na Facebooku.

Czytaj też:

Nowe fakty ws. najmłodszego milionera w Polsce. Miał oszukać aż 174 tys. osób