Błaszczak powołał Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. „To nowa karta w historii Wojska Polskiego”

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni zostały powołane podczas uroczystości w Wojskowej Akademii Technicznej. – Konsekwentnie budowaliśmy Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Dziś powołujemy Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które będzie stanowić zaplecze naukowe, ale również będziemy budować bezpieczeństwo RP – ogłosił szef MON Mariusz Błaszczak. – Ważne jest, aby w dziedzinie cyberbezpieczeństwa Wojsko Polskie było odporne i gotowe na ataki. Te zdolności dla WP mają charakter fundamentalny i kluczowy – dodał.

Błaszczak podkreślał, że dzisiaj „ataki cybernetyczne stały się jednym z narzędzi agresywnej polityki”, a powołanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to „nowa karta w historii Wojska Polskiego” i „dzięki temu Polska będzie bezpieczna”. – Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni to regularne wojsko. Posiada zdolności obronne, ale również możliwości do ofensywy, która wiąże się z odstraszaniem. Zdajemy sobie sprawę, że ataki cybernetyczne stały się coraz bardziej powszechne – tłumaczył.

Ministerstwo Obrony Narodowe poinformowało, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni „są przeznaczone do prowadzenia pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni – obronnych, rozpoznania i aktywnych działań ofensywnych”. Na Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni został powołany gen. bryg. Karol Molenda. – Nowy sposób prowadzenia walki wymaga nowego profilu armii. Więc jesteśmy. Ramię w ramię z wszystkimi Rodzajami Sił Zbrojnych – powiedział Molenda podczas uroczystości.

Nowe wojsko powołane trzy lata po zapowiedzi

Powstanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni szef MON Mariusz Błaszczak zapowiadał już w lutym 2019 roku. Pełnomocnikiem w resorcie, który miał odpowiadać za ich utworzenie, został wówczas właśnie Molenda. – Cyberbezpieczeństwo stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw. Zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i zasobów informacyjnych jest jednym z priorytetów naszego rządu – mówił trzy lata temu Błaszczak.

