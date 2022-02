Gertruda Uścińska dostała propozycję, by zostać ministrem finansów. „Stawiamy na kobietę – ministra”

Artykuł jako pierwsi mogą przeczytać użytkownicy aplikacji newsowej Upday

Gertruda Uścińska może zostać nowym ministrem finansów. Według naszych informacji, jest już po rozmowie z premierem, który zaproponował jej, by objęła resort po Tadeuszu Kościńskim. – Czekamy na jej decyzję. Stawiamy na kobietę ministra – mówi osoba z otoczenia Mateusza Morawieckiego. Z pytaniem, czy prezes ZUS dostała taką propozycję zwróciliśmy się do biura prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Grzegorz Dyjak z ZUS odpowiedział krótko: „Nie komentujemy”.

Ma być więcej kobiet

Propozycja objęcia ministerstwa finansów przez Gertrudę Uścińską ma być sygnałem, że w rządzie ma się zwiększyć liczba kobiet. – Chcemy, żeby było więcej kobiet na istotnych stanowiskach w naszym gabinecie. Jeśli Uścińska zgodzi się objąć tekę ministra, to może być początek zmian w tym kierunku. Jeśli nie, to i tak będziemy chcieli, by kobieta została ministrem finansów – mówi doradca premiera. W składzie rządu Mateusza Morawieckiego są obecnie tylko dwie kobiety, minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg. i minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jeśli ostatecznie Gertruda Uścińska obejmie stanowisko ministra finansów, to będzie oznaczało, że resort pozostanie w strefie wpływów premiera. Wcześniej spekulowano, że nominację może otrzymać Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii kojarzony z frakcją Jacka Sasina, albo Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa z frakcji Beaty Szydło. Obie kandydatury oznaczałby osłabienie wpływów Mateusza Morawieckiego w rządzie.

Pozytywnie o Polskim Ładzie

Jak dotąd, prof. Uścińska pozytywnie wypowiadała się o Polskim Ładzie. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówiła, że dzięki nowemu programowi większość emerytów i rencistów, którzy otrzymują najniższe świadczenia, dostała z początkiem tego roku więcej pieniędzy. O tym, że to prezes ZUS mogłaby zostać nową minister finansów spekulowano również na antenie Radia Zet. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, zapytana o kandydaturę prof. Uścińskiej na to stanowisko, odpowiedziała tylko dyplomatycznie, że ceni sobie współpracę z panią profesor.

– Przez ostatnie dwa lata pracy pokazała systematyczność i zaangażowanie we wdrażanie cyfryzacji i różnego rodzaju działania – mówiła Semeniuk.

Prof. Gertruda Uścińska jest prezesem ZUS od 2016 roku. Poza tym kieruje również Zakładem Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.