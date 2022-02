Pieniądze z ministerstw płynęły do fundacji powiązanej z o. Rydzykiem. Senator Brejza ujawnia kwoty

W minionym roku Ministerstwo Zdrowia prowadziło pilotaż programu „Profilaktyka 40 PLUS”. W ramach promowania akcji emitowane były m.in. spoty telewizyjne. Jednym z wykonawców kampanii była Fundacja Lux Veritatis powiązana z o. Tadeuszem Rydzykiem, co ujawnił w interpelacji senator Krzysztof Brejza.

Okazuje się, że na rzecz fundacji w 2021 roku (do 12 grudnia) MZ wydało 430 493, 85 złotych. Był to koszt „zakupu czasu antenowego w celu emisji spotu edukacyjnego promującego badania profilaktyczne w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS oraz w celu umieszczania wątku kampanii społecznej w audycji telewizyjnej Rozmowy niedokończone”.

Przy okazji innej kampanii, dotyczącej profilaktyki onkologicznej, resort zdrowia tłumaczył wybór Telewizji Trwam prowadzonej przez Fundację Lux Veritatis tym, że „ma duży zasięg w grupie docelowej kampanii, która jest najbardziej sceptycznie i niechętnie nastawiona do wykonywania regularnych badań profilaktycznych”.

Brejza ujawnia, Ochojska komentuje

Senator Brejza podkreślił, że kilka dni wcześniej informował o innej kampanii ministerialnej w Telewizji Trwam, na którą poszło 300 tys. złotych z budżetu Ministerstwa Finansów. Zaznaczył przy tym, że telewizja powiązana z o. Rydzykiem ma niewielki udział w rynku.

Nowe ustalenia polityka skomentowała europosłanka Janina Ochojska. „Czego jeszcze się dowiemy? Rano się budzę i zastanawiam się czy będzie to dzień spokojny, bez »rewelacji«, jakie funduje nam PiS. Ile jeszcze kłamstw, przekrętów musimy przełknąć aż wreszcie dojdzie do tego wyczekiwanego niecierpliwie momentu, kiedy PiS-u już nie będzie?” – napisała.

