Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Jest nieoficjalna data

Już od ponad tygodnia kolejni przedstawiciele MEiN podkreślali, że powrót do szkół może nastąpić szybciej, niż przewidywało to rozporządzenie. Szef resortu Przemysław Czarnek przyznał, że sytuacja pandemiczna w kraju jest coraz lepsza, a to może przełożyć się na decyzje w kwestii nauki zdalnej. – Dzisiaj możemy realnie myśleć o tym, żeby ona była krótsza. W środę będziemy w tej sprawie podejmować decyzje – mówił jeszcze we wtorek.

Do kiedy zdalne nauczanie 2022? Nieoficjalna data powrotu do szkół

W środę nieoficjalną datę powrotu do szkół ustaliło RMF FM. Z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że zdalne nauczanie potrwa jeszcze tylko do końca tygodnia. Uczniowie, którzy nie przebywają na feriach zimowych, mają wrócić do szkół już w poniedziałek 14 lutego, czyli dwa tygodnie wcześniej niż przewiduje rozporządzenie.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ podczas rządowych rozmów na stole ma leżeć pomysł zniesienia obostrzeń. „W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z Covid-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji” – mówił minister Adam Niedzielski w rozmowie z „Faktem” .

Nie nowe obostrzenia, a luzowanie obecnych? Obiecujący wywiad Niedzielskiego

O zniesieniu których obostrzeń mówił Niedzielski? Możemy liczyć m.in. na zmianę w kwestii noszenia maseczek. Miałyby być one rekomendowane jedynie w sytuacji, kiedy osoby czułyby, że zmagają się z infekcją.

Zmianie mógłby ulec również okres izolacji. Ta obecnie trwa 10 dni. Po zmianie w przepisach osoby z COVID-19 miałyby przebywać w odosobnieniu przez 7 dni. – Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o możliwej rezygnacji z kwarantanny z kontaktu – poinformował Niedzielski.

W wywiadzie minister zdrowia podkreślał, że wszystko zależy jednak od tego, jak szybko będzie spadała liczba nowych zakażeń. Z przewidywań, które przedstawił Niedzielski, wynika, że wygaszanie piątej fali potrwa kilka najbliższych tygodni.

