NA ŻYWO: Nauka zdalna jednak krócej? Niedzielski i Czarnek o zmianach w obostrzeniach

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 15 lutego będzie 7-dniowa izolacja. Naliczana ona będzie dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny.



Zlikwidowana będzie również instytucja tzw. kwarantanny z kontaktu. Kwarantanna dla osób przyjeżdżających spoza strefy Schengen będzie wynosiła siedem dni.



Dodatkowo zmniejszona zostanie liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Zostanie ona zredukowana o 5 tys. z poziomu 30 tys.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaznaczył z kolei, że skrócone zostanie zdalne nauczanie. Uczniowie do szkół wrócą 21 lutego.

13:13 Zakończyła się konferencja ministra zdrowia i ministra edukacji. 13:12 Dopytywany o maseczki, Niedzielski podkreśla, że nawet jeśli kiedyś zniesione zostaną restrykcje dotyczące ich noszenia, resort zdrowia będzie rekomendował, byśmy z nich korzystali. 13:08 Adam Niedzielski tłumaczy, że medycy, którzy po 1 marca nie będą nadal zaszczepieni, nie będą automatycznie usuwani z grafików. Minister mówi o takiej organizacji pracy, by również nieszczepieni medycy mogli pracować. 13:02 Pytany o dalszą redukcję liczby łóżek covidowych, minister Adam Niedzielski wskazał, że po czwartej fali zmieniono zasady zwiększania puli. Teraz rząd chce wrócić do reguły, że dopuszczalna jest zajętość około 70-80 proc. łóżek .Gdy liczba pacjentów w takiej sytuacji będzie rosła, pula będzie zwiększana. 12:58 - Maseczki to element, który zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne - mówi Adam Niedzielski. Pytany o restrykcje dotyczące maseczek, minister zapowiada, że z czasem można spodziewać się pewnych decyzji, ale pozostanie rekomendacja stosowania środków ochronnych. 12:55 Pytany o słowa małopolskiej kurator Barbary Nowak, minister odpowiedział, że kurator nie wątpi, że życie i zdrowie są najważniejsze. Czarnek ruga dziennikarzy za wyciąganie słów z kontekstu. 12:55 - Powinniśmy szukać tych grup, w których poziom zaszczepienia jest niższy niż wśród nauczycieli - mówi Przemysław Czarnek. 12:53 Co z obowiązkowymi szczepieniami dla nauczycieli? - Z punktu widzenia przebiegu epidemii jesteśmy w trochę innym miejscu - odpowiada Niedzielski. Minister przypomina, że obowiązek szczepień dotyczy obecnie przedstawicieli zawodów medycznych. 12:52 Adam Niedzielski mówi o dyskusjach ze środowiskiem farmaceutów. Rozmowy dotyczyły m.in. testowania przed aptekami, na świeżym powietrzu. 12:51 Minister zdrowia tłumaczy, że zmiany w obostrzeniach i podejściu do pandemii wynikają z innej specyfiki omikronu, który nie jest tak zjadliwy. 12:49 Rozpoczyna się część konferencji z pytaniami dziennikarzy. 12:48 - 21 lutego definitywny koniec nauki zdalnej - mówi Przemysław Czarnek. 12:47 - Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień - mówi Czarnek. - Szkoły, które nie będą na feriach, wrócą do nauki 21 lutego - tłumaczy. Decyzja dotyczy klas 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych. 12:46 Decyzję dotyczącą sektora edukacji ogłasza Przemysław Czarnek. 12:45 - Od 10 lutego znosimy kwarantannę "przyjazdową". Dla krajów non-Schengen będziemy mieli 7-dniową kwarantannę. 12:44 - Likwidujemy instytucję kwarantanny z kontaktu - ogłasza minister. Dotyczy to też tych osób, które obecnie przebywają na kwarantannie. - Będziemy chcieli 10 lutego wysłać do wszystkich SMS zdejmujący kwarantannę - mówi. 12:44 - Kwarantanna dla domowników będzie naliczana wyłącznie w okresie izolacji chorego - mówi minister. 12:44 - Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację. Zamiast 10 - mówi Niedzielski. 12:43 Minister zdrowia zapowiada rewizję systemu izolacji i kwarantanny. 12:43 - Druga decyzja dotyczy zasad związanych z izolacją i kwarantanną - mówi Niedzielski. 12:42 Pula łóżek covidowych będzie się kształtowała na poziomie 25 tys. 12:41 Pierwsza z decyzji rządu to zmniejszenie puli łóżek covidowych. - Zdecydowaliśmy się, by przywrócić około 5 tys. łóżek do zwyczajnego leczenia - ogłasza Niedzielski. 12:40 - Podjęliśmy kilka bardzo ważnych decyzji - ogłasza Niedzielski. 12:40 Spada także zapotrzebowanie na tlen w szpitalach. - Terapie wysokoprzepływowe są mniej potrzebne - tłumaczy Niedzielski.[ 12:38 - Liczba nowych hospitalizacji jest stosunkowo mała - zaznacza minister zdrowia. - Liczba hospitalizacji w stosunku do zakażeń maleje - dodaje. Z danych MZ wynika, że spada także czas hospitalizacji. Średnia wynosi 7 dni. 12:37 Minister zdrowia tłumaczy, że obecnie analizowana jest uważnie sytuacja w szpitalnictwie. - Mogę z całą pewnością powiedzieć, że piąta fala i dynamiczne wzrosty zakażeń nie mają przełożenia na dynamiczne wzrosty hospitalizacji - mówi Niedzielski. 12:36 - Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje odnośnie znoszenia restrykcji, wprowadzania bardziej łagodnych - mówi minister zdrowia. - Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - dodaje. 12:34 - Tendencja spadkowa, z którą mamy do czynienia od dwóch tygodni, jest stała - mówi Niedzielski. 12:34 Minister Adam Niedzielski tłumaczy, że szczyt 5. fali mamy za sobą. 12:33 Rozpoczyna się konferencja prasowa. Ma dotyczyć izolacji, zwolnienia łóżek covidowych i szkół. 12:01 Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa MEIN Przemysława Czarnka zaplanowana została na godz. 12:30.

Nauka zdalna 2022. Będą zmiany

Choć nadal trwają ferie, wiele osób zastanawia się, kiedy dzieci powrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Przedstawiciele MEiN sygnalizowali, że może nastąpić skrócenie nauki zdalnej. – Dzisiaj możemy realnie myśleć o tym, żeby ona była krótsza. W środę będziemy w tej sprawie podejmować decyzje – mówił we wtorek minister Przemysław Czarnek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dzieci miałyby wrócić do szkół w poniedziałek 14 lutego.

Co z maseczkami i kwarantanną?

O luzowaniu innych obostrzeń mówił w wywiadzie dla „Faktu” minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia wskazał, że w ciągu kilku tygodni powinna skończyć się piąta fala zakażeń koronawirusem. Liczba wykrywanych nowych przypadków nadal jest jednak wysoka – w środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 46 872 nowych zakażeniach.

Jakich zmian można się spodziewać? W perspektywie jest m.in. zmiana w kwestii noszenia maseczek. Miałyby być one rekomendowane jedynie w sytuacji, kiedy osoby czułyby, że zmagają się z infekcją.

Zmianie mógłby ulec również okres izolacji. Ta obecnie trwa 10 dni. Po zmianie w przepisach osoby z COVID-19 miałyby przebywać w odosobnieniu przez 7 dni. – Jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji o możliwej rezygnacji z kwarantanny z kontaktu – poinformował Niedzielski.