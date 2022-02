Więzienie za wpis na Facebooku. „Zagrożony jest każdy”

Marcin Lewicki

Wolność słowa jest jedną z najważniejszych swobód obywatelskich, w Polsce gwarantowaną w art. 54 Konstytucji. Już choćby to, że poświęcono jej osobny przepis w najwyższym polskim akcie prawnym, świadczy o randze, którą ustawodawca przypisał wolności słowa.

Składa się na nią swoboda wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wolność słowa jest także – niestety – wolnością opowiadania bzdur, głupot, mitów i nieprawdy, co od kilkunastu miesięcy pracowicie udowadniają różnej maści „wolnościowcy” (wolni głównie od rozumu) i „eksperci” od szczepień, pandemii, spisku, depopulacji itd. Nikomu jednak nie przychodzi do głowy, by ich zamykać do więzień.