Ogromne manewry na Białorusi. Gen. Polko: Łukaszenka zdradził własny naród. Przekazał kraj Putinowi

10 lutego na Białorusi rozpoczęły się dziesięciodniowe manewry wojskowe z licznym udziałem wojsk rosyjskich. dni. Do naszego wschodniego sąsiada przerzucona została duża ilość nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Ćwiczenia Związkowa Stanowczość-2022 zapowiadane były jako „ finalny etap sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego”. Eksperci podkreślają, że manewry odbywają się wśród pogłosek o rosyjskim zagrożeniu dla Ukrainy i w napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Manewry na Białorusi elementem strategii Władimira Putina?

Gen. Roman Polko w rozmowie z Wprost.pl ocenił, że Władimir Putin w ramach ćwiczeń „w dalszym ciągu realizuje swoją strategię przejmowania inicjatywy i dyktowania warunków Zachodowi”. – Manewry są realizowane po to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której to Zachód zacznie dyktować warunki, tylko żeby budować atmosferę grozy szantażu – mówił były dowódca GROM.