Miłosne pułapki, katastrofa w Getin Noble Banku, bunt przeciw Putinowi. Nowy „Wprost”

– „Oszust z Tindera” wykorzystał wszystko to, co jest oczekiwane w grze kochanków. Spotkania, rozmowy, przedstawienie przyjaciołom czy byłej dziewczynie, która mówiła o nim super rzeczy. To wszystko wpisuje się w obrazek, na który podskórnie bardzo liczymy. Proszę zauważyć, że jedna kobieta była z nim 14 miesięcy. Wysyłał jej filmiki, dzwonił, nagrywał wiadomości głosowe, co ona jeszcze miała zrobić, by go zdemaskować – założyć mu podsłuch? Przecież to był idealnie komunikujący się partner – o tym, czy łatwo wpaść w „miłosną” pułapkę na Tinderze w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską mówi dr Agata Loewe-Kurilla, psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności.

O czym jeszcze w najnowszym numerze?

„Złapaliśmy zadyszkę, ale bywało już gorzej”. – Rządy Tuska pod wieloma względami byłyby gorsze dla Polski. Pewnie nawet nie mielibyśmy brązowego medalu w skokach narciarskich – śmieje się lider Partii Republikańskiej Adam Bielan. I szybko zastrzega: – To oczywiście żart. Wywiad Joanny Miziołek i Elizy Olczyk.

„Ardanowski na wojennej ścieżce”. – PiS traci kontakt ze społeczeństwem. Wyprowadziliśmy miliony ludzi z biedy, a teraz możemy to wszystko zaprzepaścić – mówi Elizie Olczyk były minister Jan Krzysztof Ardanowski.

„W Sejmie burza, a Święczkowski sędzią TK”. Decyzją Sejmu nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego zostanie Bogdan Święczkowski. Anna Mokrzanowska przedstawia sylwetkę bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry.

„Polacy zobojętnieli na afery i na pandemię”. Nawet jeżeli rządy PiS upadną, to nie widać kolejki potencjalnych rządzących, którzy budziliby entuzjazm społeczeństwa – mówi Elizie Olczyk Andrzej Sośnierz, poseł koła Polskie Sprawy.

„Influencerka pokazywała, jak się zabija”. To, co było przerażające w podjęciu przez influencerkę próby samobójczej na żywo, to reakcje ludzi po drugiej stronie ekranu – mówi Krystynie Romanowskiej Lucyna Kicińska, pedagożka.

„Kontrowersje wokół TikToka”. TikTok jest jak przedszkole, w którym dzieci robią, co chcą. Wygłupiają się, obrażają, wyzywają, poniżają, organizują, szydzą. A przedszkolanki ich w tym jeszcze nakręcają. Tekst Łukasza Sakowskiego.

„Czułem olbrzymi dyskomfort i wstyd”. Marcin Bosak, znany aktor i ambasador kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” szczerze opowiada Annie Morawskiej-Borowiec o swoich doświadczeniach z chorobą.

„Jak szczepienia zatruwają życie”. Rozwiedzeni w sądach walczą o to, czy szczepić dzieci. I tak to 0,3 ml specyfiku, który ocalić może przed śmiercią z powodu COVID-19, jest powodem rodzinnych wojen – pisze Paulina Socha-Jakubowska.

„Czy będzie pozew przeciw Netfliksowi”. Mec. Joanna Parafianowicz opowiada Dariuszowi Grzędzińskiemu o sprawie Piotra K., który był ochroniarzem Simona Hayuta, głównego bohatera głośnej produkcji Netfliksa pt. „Oszust z Tindera”

„Potrzebny kontrakt z biznesem”. Atrakcyjność prowadzenia własnych firm gwałtownie spada wśród młodych po eskalacji ekscesów regulacyjnych rządzących – pisze Cezary Kaźmierczak.

„Katastrofalna sytuacja w Getin Noble Bank”. Gdyby Getin Noble Bank utworzył rezerwy na sprawy frankowe, tak jak jego konkurenci, niemal na pewno spełniłby przesłankę upadłości. Czy tak się stanie? Materiał Szymona Krawca.

„Krytyka ze środka systemu”. Szef Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Oficerów żąda od Putina rezygnacji ze stanowiska. Gen. Iwaszow uważa, że prezydent prze do wojny z Ukrainą, żeby ukryć własną nieudolność – pisze Jakub Mielnik.

„Powstają nowe sojusze”. Na świecie tworzy się nowa architektura sojuszy wojskowych. Zmiany wymusza agresywna polityka Rosji i Chin. Tekst Agatona Kozińskiego.

„Trzeba odwołać stan pandemii”. Wykonywanie stu tysięcy testów dziennie to marnowanie pieniędzy, lepiej wydać je na leczenie innych chorób – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Piotr Kuna, specjalista chorób płuc.

„Wszystko jest muzyką”. Muzyka ma wielki wpływ na układ immunologiczny. Krótko mówiąc, to trochę medycyna naturalna – wyjaśnia Paulinie Sosze-Jakubowskiej Mela Koteluk, piosenkarka, zdobywczyni kilku Fryderyków.

„Nie dał się zawłaszczyć”. Felieton Łukasza Orbitowskiego, w którym wspomina zmarłego Jarosława Marka Rymkiewicza.