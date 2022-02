Tragiczny finał poszukiwań znanego chirurga z Gdańska. Mężczyzna zaginął kilka miesięcy temu

Jak poinformowało RMF FM, ciało Michał Kąkola, chirurga-onkologa z Gdańska, odnaleźli litewscy policjanci na plaży w Kłajpedzie. Mężczyzna był poszukiwany żółtą notą Interpolu, a więc we wszystkich krajach należących do organizacji. Jego profil dna wprowadzono do międzynarodowych baz, co umożliwiło potwierdzenie tożsamości. Przyczyna śmierci wciąż jest badana. Ze wstępnych informacji, które przekazała strona litewska, wynika, że do śmierci Kąkola nie przyczyniły się osoby trzecie. Policja czeka jednak jeszcze na pełną dokumentację.

Lekarz zaginął jesienią ubiegłego roku

Znany trójmiejski lekarz był widziany ostatnio 16 października wieczorem na plaży w Sopocie. Jak informowała trójmiejska "Gazeta Wyborcza", mężczyzna wyszedł z domu bez dokumentów i zegarka. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu, ponieważ wcześniej brał udział w spotkaniu towarzyskim. Poszukiwania mężczyzny prowadziła policja, WOPR, a także wolontariusze, którzy przeszukiwali oprócz linii brzegowej, pobliskie lasy. W akcję włączyła się też specjalna grupa płetwonurków. Ślad po chirurgu urywał się na brzegu Bałtyku, przy granicy Gdańska i Sopotu.

Śledztwo w sprawie zaginięcia lekarza prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Kim był Michał Kąkol?

Michał Kąkol pracował w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, gdzie zajmował się chirurgią onkologiczną. Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, a w 2014 r. zdobył tytuł doktora medycyny z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.

