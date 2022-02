Szokująca zbrodnia na Dolnym Śląsku. 28-latek zamordował rodziców i zgłosił się na policję

Dziennikarze RMF FM ustalili, że mężczyzna zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Górze około godziny 2 w nocy z 10 na 11 lutego. Poinformował funkcjonariuszy, że w swoim mieszkaniu przy ulicy Podwale zamordował rodziców. Okazało się, że mężczyzna to 28-letni Dariusz K. Gdy policjanci pojechali do wskazanego mieszkania, odnaleźli dwa ciała.

64-letnią kobietę i jej 58-letniego partnera znaleziono z poderżniętymi gardłami i licznymi ranami kłutymi pleców. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, a oględziny prowadzili jeszcze około południa. Konieczne będzie przeprowadzenie sekcji zwłok obu ofiar.

— Na ten moment nie udzielamy żadnych informacji — ucięła rozmowę z Onetem rok. Katarzyna Kasperczak z Prokuratury Rejonowej w Głogowie.

Wiadomo, że śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Głogowie. "Gazeta Wrocławska" poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany i prawdopodobnie w sobotę usłyszy zarzuty.

Czytaj też:

Europoseł PiS pokazał maile z groźbami. „Czy to ten sam osobnik, który ostrzelał moje biuro?”