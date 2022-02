Wojskowe kolumny pojawią się na drogach w 11 województwach. Rozpoczynają się manewry

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w rozpoczęciem wielonarodowego ćwiczenia Saber Strike 2022 (SbS22), od soboty 12 lutego do końca marca kolumny wojskowe będą przemieszczać się po drogach w południowo-zachodniej części Polski. Następnie ruchy te będą odbywać się na terenie 11 województw.

Wojskowe kolumny pojawią się na drogach

Jak informuje wojsko, pojazdy wojskowe będzie można spotkać między innymi na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63. „Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników planowanego ćwiczenia m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami” – czytamy w komunikacie.

Dowództwo przekazało, że pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej będą poruszać się w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Mają być one one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją.

Pojawiły się specjalne znaki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w związku z ćwiczeniami i przejazdami kolumn na drogach pojawiły się dodatkowe oznaczenia. Znaki te są skierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i nie mają znaczenia dla uczestników normalnego ruchu.

Coroczne ćwiczenia

Saber Strike to coroczne ćwiczenia, które odbywają się w krajach bałtyckich i w Polsce. Ich organizatorem jest dowództwo wojsk lądowych USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF).

