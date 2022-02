Polska otwiera granicę dla Amerykanów. USA ewakuują obywateli z Ukrainy

Stany Zjednoczone od czwartku wzywają swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. 10 lutego zrobił to sam prezydent Joe Biden, ostrzegając, że w razie wojny nie wyśle żołnierzy, by ewakuowali cywilów z Ukrainy. Także Departament Stanu USA nalega, by Amerykanie opuszczali jak najszybciej Ukrainę. Jak się okazuje, z pomocą przyszła Polska, która uprościła procedury wjazdowe dla sojuszniczego narodu.

Polska przyjmie Amerykanów „na paszport”

Informacja na ten temat pojawiła się w sobotę wieczorem. „Polska poinformowała rząd Stanów Zjednoczonych, że obywatele amerykańscy mogą teraz wjeżdżać do Polski przez granicę lądową z Ukrainą. Nie jest wymagana wcześniejsza zgoda” – podała późnym wieczorem ambasada USA w Kijowie.

„Zachęcamy osoby podróżujące do Polski drogą lądową z Ukrainy do przekraczania granicy na przejściach granicznych Korczowa-Krakowiec lub Medyka-Shehyni. Obywatele Stanów Zjednoczonych muszą przedstawić ważny paszport amerykański oraz dowód szczepienia przeciwko COVID-19” – czytamy w komunikacie. Podróżni mogą wjechać do Polski także na podstawie tekstu PCR lub antygenowego, dokumentującego przejście COVID-19.

„Obywatele USA na Ukrainie powinni mieć świadomość, że rząd USA nie będzie w stanie ewakuować obywateli USA w przypadku rosyjskich działań wojskowych w dowolnym miejscu na Ukrainie” – czytamy ponadto. Ci, którzy zdecydują się zostać, są proszeni o zgłoszenie swoich danych do ambasady.

USA zabierają żołnierzy z Ukrainy

W obliczu rosnącego napięcia wokół Ukrainy, Stany Zjednoczone zdecydowały się na relokację przebywających w tym kraju żołnierzy. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin wydał rozkaz tymczasowego wycofania z terytorium Ukrainy 160 żołnierzy Gwardii Narodowej Florydy. Amerykanie przebywali na Ukrainie w ramach misji szkoleniowej od listopada ubiegłego roku. Mają trafić do innego kraju w Europie.

USA wycofują dyplomatów z Ukrainy

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ewakuują także swoich dyplomatów. Departament Stanu USA w sobotę zarządził wyjazd z ambasady USA w Kijowie dyplomatów, którzy nie zajmują krytycznie ważnych stanowisk, w związku ze „stałymi doniesieniami o gromadzeniu rosyjskich wojskowych na granicy z Ukrainą, które wskazują na możliwość znacznych działań wojskowych”.

Od 13 lutego Departament Stanu zawiesza usługi konsularne w ambasadzie USA w Kijowie. Pilnymi sprawami będzie zajmować się konsulat we Lwowie. Amerykańskie służby dyplomatyczne apelują też do swoich obywateli, by nie podróżowali na Ukrainę, a tych, którzy tam przebywają, wzywają do wyjazdu.

