80. rocznica powstania Armii Krajowej. „Siła zbudowana na woli walki o wolną Polskę”

W niedzielę, 13 lutego, w ramach obchodów 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, z udziałem szefa MON, kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP oraz środowisk kombatanckich w Warszawie odbył się uroczysty Apel Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W trakcie uroczystości w południe prezydenta RP reprezentowała szefowa kancelarii Andrzeja Dudy Grażyna Ignaczak-Bandych, która odczytała list od głowy państwa.

List prezydenta z okazji 80. rocznicy powstania AK

„Dziś my, obywatele Polski na powrót wolnej i demokratycznej, poprzez swoją działalność publiczną, pracę zawodową i społeczną umacniamy suwerenność i bezpieczeństwo naszego państwa. Pragniemy iść dalej w przyszłość wierni pamięci i wartościom, które przekazali nam weterani Armii Krajowej” – napisał Andrzej Duda.

Podczas uroczystości na. Pl. Piłsudskiego przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sędzia Bogusław Nizieński odczytał „Przesłanie Żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. Przesłanie zostało przekazane przedstawicielom młodego pokolenia, żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej oraz harcerzom.

Błaszczak: Postawa żołnierzy AK stanowi fundament wolnej Polski

W imieniu resortu obrony narodowej głos zabrał Mariusz Błaszczak. – Postawa żołnierzy Armii Krajowej stanowi fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska. Armia Krajowa w swoim kształcie z czasów, kiedy była najbardziej rozwinięta, liczyła ponad 300 tysięcy żołnierzy, a więc była to duża siła. Była to siła zbudowana na woli walki o wolną Polskę. Na postawie ludzi, którzy zostali wychowani w umiłowaniu do Ojczyzny. To jest bardzo wielka wartość, dlatego jesteśmy wdzięczni za taką właśnie postawę. Za poświęcenie, za to wszystko, co związane jest z etosem żołnierzy Armii Krajowej – mówił szef MON.

Na pamiątkę 80 rocznicy powstania Armii Krajowej, przekształconej 14 lutego 1942 r. ze Związku Walki Zbrojnej, minister obrony narodowej polecił, aby od 13 lutego do końca roku na każdej uroczystej przysiędze wojskowej odczytywano rotę historycznej przysięgi żołnierzy Armii Krajowej.

twitter