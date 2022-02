Daniel Passent nie żyje. Miał 83 lata

Informacja o śmierci Daniela Passenta została opublikowana w poniedziałek 14 lutego na portalu polityka.pl. „Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Daniel Passent, autor przez całe życie związany z tygodnikiem „Polityka”, felietonista, bloger, nasz Kolega” – czytamy.

Daniel Passent do zespołu „Polityki” dołączył pod koniec lat 50. XX wieku. Jak wspominają jego koledzy z pracy, „co tydzień publikował felietony poświęcone sprawom politycznym, społecznym, gospodarczym, międzynarodowym, ale i kulturalnym, dzielił się w nich wrażeniami z lektur, wspominał, żegnał przyjaciół”. „Tak, to prawda, POLITYKA jest moim drugim domem. Ponad 60 lat pozostaję w związku, raz formalnym, raz na »kocią łapę«, ale zawsze z POLITYKĄ. Na pewno ma to coś wspólnego z potrzebą bezpieczeństwa, jaką odczuwałem po wojnie” – napisał Daniel Passent w tekście „Jak odnalazłem korzenie”, który został opublikowany w listopadzie 2021 roku.

Daniel Passent nie żyje. Miał 83 lat

Daniel Passent urodził się w 1938 roku. Na początku swojej dziennikarskiej przygody publikował na łamach „Sztandaru Młodych”. Pisał również dla kabaretów Dudek i Pod Egidą. Opublikował kilkanaście książek, m.in.: „Bywalec”, „Bitwa pod wersalikami”, „Obywatelu, nie denerwujcie się”, „Co dzień wojna”, „Pan Bóg przyjechał do Monachium”, „Rozbieram senatora”, „Dzisiaj umrą dwie osoby”, „To jest moja gra”, „Choroba dyplomatyczna”, „Codziennik”, „Passa”.

Daniel Passent został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

