Premier wprowadza stopień alarmowy ALFA-CRP w całym kraju

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podają, że na terenie całej Polski wprowadzono pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP). Zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki.

Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy obowiązuje od 15 lutego 2022 roku od godz. 23:59 do 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59.

MSWiA przypomina, że stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. „Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej” – czytamy w komunikacie.

„Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112” – czytamy dalej.

Przypomnijmy, że na krótko przed podjęciem decyzji, doszło do gigantycznego cyberataku na Ukrainę. Przestały tam działać strony niektórych ministerstw, a także strony internetowe dwóch państwowych banków. Nieoficjalnie wskazano, że źródłem ataku mogła być Rosja.

