Kiedy tłusty czwartek 2022? Lada moment będziemy zajadać się pączkami i świętować ostatki

Tłusty czwartek – jedyny dzień w roku, kiedy w niepamięć idą tłuszcz i kalorie, a na stół wystawiane są tłuste i słodkie przekąski, wśród których królują pączki. Ponieważ data tego święta uzależniona jest od terminu Wielkanocy, tłusty czwartek co roku ma inną datę.

Kiedy tłusty czwartek i ostatki 2022? Zostały już tylko dni

Tłusty czwartek przypada zawsze w ostatni czwartek karnawału. W 2022 roku będzie miał zatem miejsce 24 lutego, czyli już za tydzień. Przypominamy również, że tego dnia rozpoczną się ostatki, czyli ostatnie dni zabawy przed Wielkim Postem.

Wielki Post to okres pokuty, modlitwy, a także rozważań nad męką i śmiercią Chrystusa. Jego pierwszym dniem zawsze jest Środa Popielcowa, która w tym roku będzie miała miejsce 2 marca. W tej zadumie wierni będą trwać aż do 17 kwietnia, kiedy to w Kościele obchodzona będzie Wielkanoc.

Skąd tradycja tłustego czwartku? To w średniowieczu pojawiły się pierwsze pączki

Początków tłustego czwartku można doszukiwać się już w czasach antycznych. Znaczna część badaczy zwraca jednak uwagę na obrzędy panujące przed Wielkim Postem na średniowiecznych dworach.

Przed nadejściem postu na dworach trwało opróżnianie spichlerzy ze słodyczy, mięsa i cukru. Część tych produktów zepsułaby się, a ich zjedzenie na 40 dni przed Wielkanocą byłoby grzechem. Właśnie dlatego w ostatnich dniach karnawału trwało wielkie ucztowanie.

Właśnie wtedy pojawiły się również pierwsze wersje współczesnych pączków, choć znacząco się od nich różniły. Były robione z ciasta chlebowego i nadziewane słoniną, a następnie smażone. Podczas biesiadowania popijano je solidną porcją wódki.

Pączki zbliżone do współczesnych pojawiły się dopiero w XVI wieku. Wówczas zaczęto je nadziewać m.in. orzechami, w tym migdałami. Jednak nie każda porcja zawierała słodką niespodziankę. Ten, kto znalazł migdał w swojej porcji, miał cieszyć się szczęściem i dostatkiem w trwającym roku. Stąd może wywodzić się współczesna tradycja, wedłóg której szczęście ma zapewnić zjedzenie pączka w tłusty czwartek.

