Czy to najbezpieczniejsze miasto w Polsce? „To nie jest miejsce dla młodych facetów w beemkach”

Za każdym razem, gdy w Polsce mówi się o podniesieniu mandatów dla kierowców łamiących prawo, czy przebudowie ulic na takie, na których nie da się poszaleć samochodem, internet kipi od komentarzy wyrażających sprzeciw. Podnosi się larum.

Krzyk – że oto znów, ktoś chce kierowców uciskać.

Zarzuty – że miejscy aktywiści, którzy na pewno przyjechali ze wsi do dużych miast, chcą innych uszczęśliwiać na siłę.

Teorie – że w sumie jak tak, to może ograniczyć prędkość do 5 km/h, albo w ogóle zakazać jazdy samochodem, to wypadków nie będzie wcale.