Prokuratura Europejska skarży się na Polskę do KE. Powodem „odmowa współpracy”

Prokuratura Europejska w piśmie do KE skarży się na problemy, jakie stwarza Polska. Trudności z uzyskaniem dowodów z naszego kraju mają przyczyniać się m.in. do „ograniczania zdolności do przeciwdziałania przestępczości mającej wpływ na budżet Unii”.