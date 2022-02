Wichury nad Polską. Dwie osoby nie żyją, tysiące domów bez prądu. IMGW wciąż ostrzega

Państwowa Straż Pożarna przekazała, że tylko między północą a godz. 9 rano w sobotę strażacy odebrali prawie 6,4 tys. zgłoszeń, a do godz. 12 liczba ta wzrosła do niemal 13 tys. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że przez ostatnią dobę prądu nie miało łącznie ponad 360 tysięcy odbiorców. Zastępca dyrektora RCB Marek Kubiak podał, że według stanu na godz. 9 bez prądu pozostawało około 194 tys. odbiorców. TVN24 podaje jednak, że w sobotę bez prądu może być nawet 900 tys. odbiorców.

Strażacy poinformowali też o dwóch ofiarach śmiertelnych, w obu przypadkach drzewa przewróciły się na samochody. Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło przed godz. 9 w Babim Dworze w woj. wielkopolskim, gdzie na drodze krajowej nr 11 drzewo przewróciło się na jadący samochód. Kierowcy nie udało się uratować. Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim w miejscowości Międzyrzec Podlaski.

Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w woj. zachodniopomorskim. W Szczecinie pojawił się wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, a wojewoda Zbigniew Bogucki informował, że uruchamiane są agregaty prądotwórcze w DPS-ach i szpitalach. – Prognozy na kolejne godziny są bardziej optymistyczne. Wiatr będzie słabł i przesuwał się na zachód – powiedział Bogucki.

Alerty IMGW. Silny wiatr może zagrażać życiu

W przeważającej części kraju obowiązuje alert IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem, na wybrzeżu i w kilku powiatach woj. warmińsko-mazurskiego obowiązuje maksymalny, trzeci stopień. Instytut prognozuje, że wiatr będzie osiągał średnią prędkość od 40 do 55 km/h, w porywach do 120 km/h, a w nadmorskich powiatach nawet do 125-130 km/h.

Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim (z wyjątkiem powiatów, gdzie obowiązuje trzeci stopień)



podlaskim

mazowieckim

łódzkim

świętokrzyskim

lubelskim

podkarpackim

małopolskim

śląskim

wielkopolskim

pomorskim (z wyjątkiem powiatów, gdzie obowiązuje trzeci stopień)



Ostrzeżenia trzeciego stopnia obowiązują w województwach:



pomorskim (powiaty północne)

zachodniopomorskim (powiaty nadmorskie)

warmińsko-mazurskim (w powiat braniewski, elbląski i miasto Elbląg)



