Uwaga na silny wiatr! RCB wydało ostrzeżenie niemal dla całej Polski

W najbliższych dniach lekkie ochłodzenie odczujemy przede wszystkim na wschodzie kraju, a prognozowana temperatura wyniesie 2 stopnie. W tym samym czasie na zachodzie będzie nawet 9-10 stopni. Bardzo podobnie przedstawia się prognoza na koniec lutego i początek marca – wtedy na termometrach zobaczymy przeważnie od 3-4 stopni we wschodniej Polsce do około 10 w zachodniej części kraju.

W poniedziałek w ciągu dnia początkowo niemal w całym kraju całkowite zachmurzenie z postępującymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu na zachodzie i północy zachmurzenie ponownie wzrośnie do całkowitego. W całym kraju opady deszczu, na zachodzie i północy również deszczu ze śniegiem.

Temperatura od 6 st. w Suwałkach, do 8 st. w Warszawie, we Wrocławiu i Krakowie, przy czym najwyższe wartości temperatury prognozowane są nad ranem, następnie w ciągu dnia temperatura będzie stopniowo spadać. Na zachodzie, północy i w centrum południowo-zachodni, porywisty wiatr osiągający prędkość do 60-80 km/h, pojedyncze porywy do 90 km/h (w górach i na wybrzeżu do 100 km/h).

Uwaga na silny wiatr! Alert RCB – gdzie obowiązuje?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ze względu na prognozowany silny wiatr i burze. SMS z ostrzeżeniem został wysłany do odbiorców na terenie 14 województw (nie dotyczy województw podlaskiego i lubelskiego). „Uwaga! W nocy i jutro (20/21.02) porywisty wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie zatrzymuj się pod drzewami. Zostań w domu, jeśli możesz" – przestrzega RCB na Twitterze.

Niespokojna pogoda wciąż utrzymuje się w Polsce. Na godz. 21.00 w niedzielę bez dostaw prądu pozostawało 105 639 odbiorców (najwięcej w woj.: zachodniopomorskim – ok. 33 tys., mazowieckim – ok. 29 tys., wielkopolskim – ok. 12 tys.). PKP odnotowała 51 zdarzeń, opóźniono 114 pociągów pasażerskich na 100 minut, odwołano 63 pociągi.

Czytaj też:

Nowe nagranie z katastrofy dźwigu budowlanego w Krakowie. Polscy Łowcy Burz o powodach tragedii