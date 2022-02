Nowy zarzut dla podejrzanego o zabójstwo mieszkanek Częstochowy

Od ponad tygodnia policjanci z Częstochowy szukali zaginionej Aleksandry W. oraz jej córki Oliwii. Przełom nastąpił w poniedziałek. W okolicach Romanowa na Śląsku funkcjonariusze odnaleźli zakopane zwłoki kobiety oraz psa. Później odnaleźli także ciało drugiej poszukiwanej.

Tożsamość ofiar zabójstwa nie została jeszcze potwierdzona. W poniedziałek 21 lutego bliscy nie byli gotowi na identyfikację ze względu na swój stan psychiczny. Jeśli we wtorek znów do niej nie przystąpią, prokuratura zleci przyspieszenie badań DNA – dowiedziało się RMF FM. Na środę 23 lutego zaplanowano sekcję zwłok, która pomoże ustalić przyczynę zgonu obu kobiet.

Podejrzany miał zamontować kamerę w pokoju kobiet

Podejrzany o zabójstwo to 52-letni mężczyzna, znajomy pani Aleksandry. Krzysztof R. przebywa w areszcie. Usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, za co grozi mu nawet kara dożywocia. Nie przyznaje się do winy. Prokuratura nie zdradza, jaki był motyw mężczyzny, ale „Fakt” dowiedział się, że mógł być to zawód miłosny. Oprócz zarzutu zabójstwa 52-latek usłyszał jeszcze jeden, związany z zamontowaniem kamery w mieszkaniu zaginionych.

Motyw podejrzanego o podwójne zabójstwo

45-letnia Aleksandra W. i jej córka wyszły z domu 10 lutego. Rodzina zgłosiła zaginięcie policji po tym, jak kontakt z nimi się urwał. W poszukiwaniach brało udział ponad 120 policjantów i wolontariusze. Dzięki jednej z informacji, która wpłynęła na policję, kryminalni zawęzili obszar poszukiwań.

Policja nadal zbiera informacje na temat osób, które mogły poruszać się autem zaginionej pani Aleksandry w dniu jej zaginięcia. „W dalszym ciągu prosimy o przekazywanie istotnych informacji i apelujemy do wszystkich osób, które 10 lutego pomiędzy 20.00 a 0.00 widziały pojazd marki Ford Focus koloru srebrnego o numerze rejestracyjnym SC1836F lub posiadają nagrania z monitoringu stacjonarnego albo z kamerek samochodowych, które zarejestrowały wskazany samochód” – apelowali.

