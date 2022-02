Napięta sytuacja na Ukrainie. Morawiecki podwyższył stopień alarmowy w całym kraju

15 lutego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podawało, że na terenie całej Polski wprowadzono pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP). Zarządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Miał on obowiązywać do 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59.

21 lutego Janusz Cieszyński przekazał w mediach społecznościowych, że w związku z sytuacją na Ukrainie oraz działaniami obserwowanymi w polskiej cyberprzestrzeni, do 4 marca obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT. Mateusz Morawiecki zdecydował bowiem o podniesieniu stopnia alarmowe z ALFA-CRP do CHARLIE-CRP.

CHARLIE-CRP - co to oznacza?

CHARLIE-CRP to trzeci w czterostopniowej skali stopień alarmowy. Jak podano na stronach rządowych, trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w

bezpieczeństwo lub porządek publiczny



bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej



bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej

uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj też:

Putin wygłosił orędzie do narodu. Przywódca Rosji wspomniał o Polsce