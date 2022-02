Koronawirus w Polsce. Kraska zdradził najnowsze dane. Dziś konferencja premiera ws. obostrzeń

Waldemar Kraska w środę rano był gościem „Sygnałów dnia” w radiowej Jedynce. Na antenie programu poinformował, że minionej doby potwierdzono 20 456 nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister zdrowia podkreślił, że utrzymuje się tendencja spadkowa. Tydzień do tygodnia liczba zakażeń spadła o prawie 30 proc. Przypominamy, że 16 lutego MZ informowało o 28 859 nowych zakażeniach.

Waldemar Kraska poinformował również o kolejnych zgonach. Minionej doby zmarło 360 osób z COVID-19.

Nowe obostrzenia w Polsce? Już dziś konferencja ministra zdrowia i premiera Mateusza Morawieckiego

W rozmowie z radiową Jedynką Waldemar Kraska potwierdził, że w środę o godzinie 9:00 odbędzie się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. W jej trakcie mają zostać podane informacje o zniesieniu kolejnych obostrzeń. Jakich? Tego Waldemar Kraska nie chciał zdradzić.

Można się jednak spodziewać, że w trakcie konferencji usłyszymy informację o zmianie przepisów dotyczących maseczek. Waldemar Kraska nie chciał uprzedzać swoich zwierzchników, jednak przyznał, że jego zdaniem „każdy powinien nosić przy sobie maseczkę i zakładać ją, kiedy czuje się przeziębiony” . Niewykluczone również, że w środę 23 lutego zostanie przekazana informacja o zniesieniu izolacji dla osób zakażonych koronawirusem.

W trakcje rozmowy Waldemar Kraska podkreślał, że znoszenie kolejnych obostrzeń jest możliwe dzięki coraz mniejszej liczbie nowych przypadków, a także dzięki stale poprawiającej się sytuacji w szpitalach. – Chcemy poluzować pewne obostrzenia, bo wydaje się, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju jest stabilna – mówił na antenie radiowej Jedynki. Kraska przyznał, że stale spada liczba osób przebywających w szpitalach. Tylko wczoraj o 606 miała zmniejszyć się liczba zajętych łóżek.

Wiceminister zwrócił również uwagę na inny fakt związany z wariantem Omikron. – Wszystkie dane pokazują, że wariant Omikron jest wariantem krócej zarażającym – mówił Kraska. Podkreślił również, że osoby zaszczepione przechodzą go bardzo łagodnie, a objawy przypominają te podczas grypy. Wiceszef resortu zdrowia przypomniał jednak, że mimo iż koronawirus słabnie, nadal należy się szczepić. Dodał, że ok. 70 proc. zgonów osób zakażonych koronawirusem to osoby niezaszczepione.

