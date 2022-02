Dziś konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Adama Niedzielskiego. Gdzie i o której transmisja na żywo? Będą łagodniejsze obostrzenia?

Podczas konferencji prasowej mogą paść m.in. informacje o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek, a także o wycofaniu się z obowiązkowej izolacji dla osób z potwierdzonych COVID-19.

O której konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Adama Niedzielskiego?

Informację o planowanym spotkaniu z dziennikarzami w środę rano w rozmowie z radiową Jedynką potwierdził Waldemar Kraka. Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Adama Niedzielskiego powinna rozpocząć się w środę 23 lutego o godzinie 9:00.

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach telewizji informacyjnych, a także na rządowych profilach w mediach społecznościowych. O tym, jakie obostrzenia zostaną zniesione w najbliższym czasie, przeczytasz również na Wprost.pl.

Przypominamy, że ostatnie luzowanie obostrzeń miało miejsce na początku lutego. Wówczas minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował m.in. o skróceniu izolacji z 10 do 7 dni, a także wycofaniu się z tzw. kwarantanny po kontakcie.

W spotkaniu z dziennikarzami brał wówczas udział również szef resortu edukacji. Przemysław Czarnek przekazał wówczas informacje o wcześniejszej dacie powrotu do szkół. Pierwotnie zdalne nauczanie miało potrwać do 27 lutego. Ze względu na stale poprawiającą się sytuację pandemiczną uczniowie mogli wrócić do szkolnych ławek już w poniedziałek 21 lutego.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Kraska zdradził najnowsze dane. Dziś konferencja premiera ws. obostrzeń