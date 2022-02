Obostrzenia przechodzą do historii. Większość usunięta – konferencja premiera i ministra

W środę o godzinie 9:00 premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski spotkali się z dziennikarzami, aby poinformować o kolejnych zmianach w kwestii obowiązujących obostrzeń. Do luzowania dotychczasowych restrykcji może dojść dzięki stale poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju.

– Dziś znosimy większość obostrzeń – mówił podczas konferencji Mateusz Morawiecki. Większość restrykcji zostanie zdjęta od 1 marca, a decyzja o tym, z których zapisów można zrezygnować zapadła po konsultacji z rado ds. COVID-19. Premier zapowiedział również, że do kolejnego łagodzenia obostrzeń będzie dochodziło w późniejszym terminie.

Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki przypomniał również o konieczności szczepień. Szef rządu przypomniał, że to one mogą nas uchronić przed ciężkim przejściem zakażenia koronawirusem, a w konsekwencji również przed zgonem. – Pandemia też pokazała, czym są szczepienia i jak bardzo mocno chronią, przede wszystkim przed zgonem. Podkreślamy, żeby się szczepić, żeby szczepienia były tarczą, która pozwoli nam do końca zwalczyć epidemię – mówił podczas konferencji.

Adam Niedzielski o coraz lepszej sytuacji w kraju

Adam Niedzielski podczas środowej konferencji podkreślał, że piąta fala okazała się najmniej obciążającą dla polskiego szpitalnictwa. Minister poinformował również, ze decyzja o złagodzeniu obostrzeń mogła zapaść dzięki temu, że poziom immunizacji w kraju sięgnął ok. 90 proc. Dlatego koronawirus nie stanowi już takiego zagrożenia. Na tak wysoki poziom tego wskaźnika ogromny wpływ miały szczepienia, ale ważną rolę odgrywa również fakt, że wiele osób przechorowała już COVID-19.

Szef resortu zdrowia obecną sytuację związaną z pandemią zrównał do szczytu zachorowań na grypę.

– W tej chwili priorytetem staje się odmrażanie służby zdrowia – podkreślał Adam Niedzielski. To właśnie przywrócenie opieki medycznej będzie teraz priorytetem resortu zdrowia. Główny nacisk zostanie położony na podstawową opiekę medyczną.

Konferencja prasowa ministra Niedzielskiego i premiera Morawieckiego. Utrzymane zostają trzy rodzaje obostrzeń

Podczas spotkania z dziennikarzami Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski przekazali, że od 1 marca obowiązywać będą już tylko trzy rodzaje obostrzeń. Nadal będzie obowiązywała izolacja dla osób zakażonych koronawirusem, a także kwarantanna dla ich domowników. Przypominamy, że od 15 lutego izolacja trwa 7, a nie 10 dni. 7 dni trwa również kwarantanna dla współdomowników osoby zakażonej. Wyjątkiem od tej zasady są osoby zaszczepione, które mogą uniknąć zamknięcia w domu, wykonując test na koronawirusa.

Obowiązkową kwarantanną będą odejmowane osoby, które przyjadą do Polski z innych krajów. Z tej zasady zwolnione będą osoby posiadające unijny certyfikat covidowy.

Zgodnie z decyzją rządu na razie nie będziemy mogli zdjąć maseczek. Obowiązek zasłaniania ust i nosa nadal będzie obowiązywał w przestrzeniach zamkniętych. Wiele osób przed środową konferencją miało nadzieję, że Morawiecki i Niedzielski poinformują o zniesieniu tego przepisu. Głos w tej sprawie przed konferencją zajmował m.in. Waldemar Kraska, który przyznał, że jego zdaniem maseczki powinniśmy mieć zawsze przy sobie, ale nosić je powinny tylko osoby, które czują, że zmagają się z infekcją.

