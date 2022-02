Morawiecki: Dziś znosimy większość obostrzeń

– Dziś widzimy po wielu konsultacjach medycznych oraz obserwacjach w innych krajach, że można znieść znaczącą część restrykcji, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy. Robią to inne państwa, które powoli wracają do normalności po pandemii – mówił Mateusz Morawiecki.

Zmiana w obostrzeniach od 1 marca

Premier poinformował, że rząd od 1 marca znosi większość obostrzeń. Pozostają te dotyczące noszenia maseczek w przestrzeni publicznej oraz izolacji. – Ograniczamy wszystkie te obostrzenia, które do dzisiaj obowiązywały. Nadal będzie obowiązywało tylko noszenie maseczek w przestrzeniach publicznych: w komunikacji, w sklepach – mówił premier. – Przywracamy normalną pracę w urzędach, gdzie obowiązywała praca zdalna. Znosimy to zalecenie, urzędy wracają do normalnego funkcjonowania. Utrzymujemy izolację i kwarantannę dla współdomowników, ale w tym skróconym zakresie (7 dni – red.) – mówił premier.

– Pandemia jeszcze się nie skończyła, ale widzimy, że śmiertelność oraz hospitalizacje wywołane wariantem Omikron są o wiele mniejsze niż w poprzednich wariantach COVID-u. Będziemy stopniowo odchodzić od pozostałych obostrzeń. – dodał Morawiecki. Podkreślił przy tym, jak istotne są szczepienia, które chronią przed zgonami i ciężkim przebiegiem choroby.

Niedzielski: Znosimy restrykcje gospodarcze

Minister Adam Niedzielski zaznaczył, że znoszone są te obostrzenia, które dotyczyły swobody życia gospodarczego. – Decyzja, którą komunikujemy, jest oparta na wnikliwej analizie trendów epidemicznych i sytuacji w szpitalach – podkreślił szef resortu zdrowia. – Tak samo robią kraje europejskie, w których przebieg pandemii był całkiem podobny, a dolegliwość czy śmiertelność wyższa niż u nas. Takie jest zalecenie Rady Medycznej ds. COVID – mówił Morawiecki. – Omikron jest nieporównywalnie mniej niebezpieczny niż delta - wskazał, powołując się na rekomendacje ekspertów.