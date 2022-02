PiS przyspieszy wybór prezesa NBP? Nieoficjalnie: Głosowanie możliwe już jutro

Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję w roli prezesa NBP, a wniosek prezydenta w tej sprawie trafił już do marszałek Sejmu. Jak się okazuje, PiS chce przyspieszyć wybór prezesa. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że do głosowania w Sejmie może dojść już jutro, mimo że kadencja Glapińskiego trwa do 21 czerwca.

O wniosku Andrzeja Dudy o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję słyszymy już od końca stycznia, ale dopiero teraz dokument został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Sejmu. „Działając na podstawie art. 227 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wnioskuję o powołanie Pana prof. Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego" – napisał w lakonicznym wniosku prezydent. Wielu ekspertów powtarza, że tak wczesne wysłanie wniosku z poparciem kandydatury Adama Glapińskiego jest ważnym sygnałem zaufania prezydenta wobec obecnego prezesa NBP. Jego sześcioletnia kadencja upływa bowiem dopiero 21 czerwca. Zgodnie z Konstytucją, jeśli Glapiński zostanie wybrany przez Sejm na drugą kadencję, będzie to zarazem jego ostatnie sześć lat na tym stanowisku. Ustawa Zasadnicza zabrania piastowania tej funkcji dłużej niż dwie kadencje bez przerwy. Do tego z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że PiS ma przyspieszyć wybór Adama Glapińskiego. Jak podaje nieoficjalnie stacja, do sejmowego głosowania może dojść już w ten czwartek, na cztery miesiące przed upływem kadencji prezesa NBP. „Prezydent dobrze ocenia działania prezesa Glapińskiego". – Prezydent Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję w roli prezesa NBP. Wniosek w tej sprawie trafił do marszałek Sejmu – poinformował 29 stycznia Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. – Prezydent przede wszystkim dobrze ocenia działania prezesa Glapińskiego, które zmierzały do ograniczenia gospodarczych efektów epidemii – dodał. Glapiński decyzję prezydenta skomentował po lutowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. – Chciałbym podziękować prezydentowi za zaufanie, którym obdarzył mnie, mianując kandydatem na prezesa NBP na kolejną kadencję. Uważam, że byłoby to korzystne dla polskiej gospodarki, gdyż umocniłoby międzynarodowe przekonanie o stabilności Polski – powiedział.

