Kaja Godek przekazała radosne wieści. „Nie jestem już mamą trójki”

21 lutego Kaja Godek pojawiła się w sądzie w Szczecinie w związku z procesem, który wytoczyła Monice „Pacyfce” Tichy. Aktywistka miała wznosić przesycone wulgaryzmami okrzyki pod adresem działaczki pro-life oraz polityka Prawa i Sprawiedliwości Joachima Brudzińskiego. Gdy Kaja Godek pojawiła się w budynku szczecińskiego sądu, uwagę przykuł jej wyraźny, ciążowy brzuszek. Aktywistka potwierdziła w mediach społecznościowych, że faktycznie spodziewa się dziecka.

„Zdjęcia z mediów, które były w sądzie, nie pozostawiają już wątpliwości: od jakiegoś czasu nie jestem już mamą trójki, ale czwórki” - stwierdziła aktywistka pro-life podkreślając, że jest obecnie najszczęśliwsza na świecie.

facebook

Sąd uchylił wyrok ws. Kai Godek

12 stycznia 2021 roku sąd w całości oddalił powództwo i obciążył powodów kosztami postępowania. To jednak nie zakończyło sprawy. 10 lutego 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił ten wyrok, co oznacza, że sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

W opinii składu orzekającego wypowiedzi Kai Godek stanowią mowę nienawiści. W opinii sędziów ze słów Kai Godek wynikało, że osoby homoseksualne są zboczone, a homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią. – Wspaniała wiadomość! Sprawa o ochronę dóbr osobistych wniesiona przez grupę osób LGBT za wypowiedź Kai Godek dotyczącą całej społeczności! Do tej pory sądy twierdziły, że osoby należące do tak dużej, niemożliwej do zidentyfikowania grupy, nie podlegają ochronie – podkreśliła adwokatka Karolina Gierdal.

Czytaj też:

Antoni Królikowski i Joanna Opozda zostali rodzicami. Zdradzili imię i płeć dziecka