Wojna na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda: Wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję

Nad ranem 24 lutego faktem stała się otwarta agresja Rosji na Ukrainę. Armia Władimira Putina zaatakowała liczne miasta, m.in. Kijów, Charków, Mariupol czy Odessę. Z całego świata płyną głosy potępienia.

Duda: Nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia

„Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Biden: Putin wybrał z premedytacją wojnę

Atak potępiają światowi przywódcy. „Cały świat modli się za Ukrainę po tym, jak ucierpiała na skutek niesprowokowanego i nieusprawiedliwionego ataku rosyjskich sił zbrojnych. Prezydent Putin wybrał z premedytacją wojnę, która doprowadzi do katastrofalnych strat ludzkich i cierpienia” – skomentował prezydent USA Joe Biden. W imieniu Unii Europejskiej solidarność z Ukrainą wyraziła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Sytuację skomentował też ambasador Polski przy ONZ. „W trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ dotarła do nas wiadomość o rozpoczęciu rosyjskiego ataku, wszyscy zrozumieli, że zakończyła się droga dyplomatycznego powstrzymania wojny; teraz nadszedł czas na mocną międzynarodową odpowiedź na tą agresję” – napisał Krzysztof Szczerski.

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo:

Najnowsze informacje o sytuacji na Ukrainie znaleźć można w naszej relacji na żywo: