Przemówienie premiera Morawieckiego w Sejmie. Tematem wojna na Ukrainie

14:51 Na koniec na mównicę wyszedł Ryszard Terlecki. - My w Polsce wiemy, co znaczy samotnie walczyć o niepodległość. Tydzień temu byliśmy w parlamencie europejskim i mówiliśmy Ukraińcom o uchwale polskiego Sejmu i naszych apelach do całego świata o solidarność z narodem ukraińskim. Sala witała i żegnała nas owacją. Dziś musimy powtórzyć to samo. Znów powiemy, że domagamy się solidarności z Ukrainą od wszystkich ważnych organizacji międzynarodowych i wolnych państw świata. Chcemy jedności w tej solidarności. Może nie wszyscy to zrozumieli, ale przedstawiciel PO też był z nami w parlamencie ukraińskim. Więc przewodniczącemu klubu PO chcę powiedzieć, że w tym tygodniu politycy niemieccy wybrali Sąd Najwyższy. Warto o tym pamiętać, że to co wolno Niemcom, musi być też wolno Polakom. I jeśli pan tego nie rozumie, to wystawia pan złe świadectwo sobie i partii - stwierdził Ryszard Terlecki, odnosząc się do wystąpienia Borysa Budki. 14:48 Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej zaczął od pochylenia czoła przed polskimi żołnierzami. - Budowali kapitał naszego bezpieczeństwa w Afganistanie, Iraku, byłej Jugosławii. Dzięki nim Polska jest trwałym i solidnym uczestnikiem NATO. Drugą nogą naszego bezpieczeństwa jest Unia Europejska. Znów nisko pochylamy głowy przed polską dyplomacją, która budowała dobre relacje z przyjaciółmi w UE i za oceanem. Nie sposób tu zapomnieć o dwóch wybitnych politykach, którzy położyli fundamenty pod te nogi: pierwszy z nich to Aleksander Kwaśniewski, drugi to Leszek Miller. Dziękujemy - oświadczył. 14:56 Agnieszka Ścigaj reprezentująca Polskie Sprawy stwierdziła, że nie powinniśmy pielęgnować sojusze, w których obecnie jesteśmy, ale i nie zamykać się na nowe. - W działaniach rządu wzmacniających nasz potencjał militarny Polskie Sprawy będą popierać działania rządu - zapewniała. 14:45 Paweł Kukiz z Kukiz'15 zaczął wystąpienie od słów o sytuacji "niezmiernie niebezpiecznej". - To może być początek końca nie tylko znanej nam demokracji ale i cywilizacji. Nie możemy myśleć, że Putin zatrzyma się na Donbasie i wszystko będzie po staremu. Powinniśmy ze wszystkich sił wspierać Ukrainę, bo inaczej Polska i państwa nadbałtyckie mogą stać się kolejnymi ofiarami Putina. Musimy robić wszystko, by przed taką ewentualnością się zabezpieczyć. Parlament powinien procedować ustawy Kukiz'15 o ułatwionym dostępie do broni i szkolnictwie strzeleckim. Zwracam się do parlamentu o zrewidowanie polityki klimatycznej, w szczególności podatku od CO2. Zwracam się o zminimalizowanie rozgrzanej do czerwoności walki politycznej - zakończył. 14:42 Jarosław Gowin stwierdził, że napaść Rosji to "bandytyzm międzynarodowy". - Nie ma dość mocnych sankcji w tym przypadku. Musimy wspierać Ukrainę dyplomatycznie, wyposażać ją w sprzęt wojskowy, wesprzeć ją finansowo i wreszcie przygotować się do akcji pomocy humanitarnej - być może nie tylko w Polsce ale i na Ukrainie. W tych sprawach Porozumienie będzie jednoznacznie wspierało wszystkie decyzje rządu - zapewnił. 14:40 Polskę 2050 reprezentował Paweł Zalewski. - To jest walka w każdym demokratycznym kraju, także w Polsce. Panie premierze, dobrze że Europa mówi po polsku. Czas by Polska mówiła po europejsku - rzucił. 14:39 Krzysztof Bosak stwierdził, że czujemy dziś współczucie i odpowiedzialność za nasze państwo. - Nie mogę nie przypomnieć lewicy, że w ubiegłym roku apelowała o obcięcie środków na obronność. Współodpowiadacie za osłabienie obronności Polski. Wzywamy do włączenia do debaty parlamentarnej sektora eksperckiego - mówił poseł Konfederacji. - Mówienie, że powinniśmy w przyspieszonym trybie przepracować ustawę o obronności to proszenie się o drugi Polski Ład - stwierdził. 14:37 - Należy pomóc tym wszystkim, którzy będą wyjeżdżać z Polski, by zasilić armię ukraińską - mówił Kosiniak-Kamysz. - Niech żyje wolna niepodległa Polska. Niech żyje Ukraina! - zakrzyknął. 14:36 Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w obliczu obecnej sytuacji należy przypomnieć czym jest racja stanu. - Racją stanu RP jest wolna i bezpieczna Polska. A dziś racją stanu Europy i państw demokratycznych jest wolna i niepodległa Ukraina - stwierdził. Jego zdaniem osiągnięcie takiego stanu jest możliwe tylko w przypadku solidarności wewnętrznej i międzynarodowej. 14:34 Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Ukraińcy muszą otrzymać pomoc ze strony społeczeństwa Polskiego. Zaapelował o otwarte drzwi dla Ukraińców. - Kijów Warszawa, wspólna sprawa! - krzyknął na koniec. 14:33 - Dziś nie ma podziałów na lewicę, prawicę czy centrum. Liczy się solidarność i współpraca. Nasze biura poselskie, biura partii będą do dyspozycji Ukraińców, którzy tutaj przyjadą. Polska musi być największym ambasadorem Ukrainy na świecie. Sankcje na Rosję muszą być mocne: zamknięcie rosyjskich banków, zabranie majątków oligarchów i przekazanie ich na rzecz Ukraińców - mówił. 14:31 Następnie na mównicę wyszedł poseł Gawkowski z Lewicy. - A więc wojna. Nikt z nas nie myślał, że doczeka takich czasów. Dziś Putin zniszczył poczucie bezpieczeństwa. To wróg publiczny numer jeden w Europie - mówił. 14:31 Zaczął Borys Budka, który oprócz wyrazów solidarności z narodem Ukraińskim, zaapelował do rządzących o porzucenie sporów z międzynarodowymi organizacjami. Stwierdził też, że podobnie jak w Polsce, w Rosji nie ma wolnych sądów. W odpowiedzi usłyszał okrzyki "wynocha!" ze strony polityków PiS-u. 14:29 Po premierze w Sejmie rozpoczęły się wystąpienia przedstawicieli klubów parlamentarnych. 14:27 - Dziś w Sejmie rządzący i opozycja - jesteśmy silni, jesteśmy jednością. Nie damy złamać się terrorowi ze strony Kremla. Nasze solidarne działania doprowadzą do tego, że nie tylko Europa obroni swoją wolność, ale przywrócimy także z Europą i wolnym światem wolność i niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Niech żyje niepodległa Ukraina! - zakończył premier Morawiecki. 14:25 - Dzisiejszy poranek zmienił wszystko. Będzie wyznaczał kierunek zmian historycznych. Od naszej zdecydowanej odpowiedzi, solidarności będzie wiele zależało. Jest to też swego rodzaju memento. Prócz faktu, iż obserwujemy wojnę o charakterze konwencjonalnym, to jednocześnie jest to wojna hybrydowa: informacyjna, propagandowa. Warto by cała klasa polityczna i media zdały sobie z tego sprawę. Fake newsy i różnego rodzaju dezinformacja i propaganda to narzędzie w rękach Putina. Odpowiedzmy na to prawdą, jednością, spokojem i solidarnością - apelował. 14:24 - Będziemy pomagać, przyjmować uchodźców, opatrywać rannych, jeśli będzie taka potrzeba. Będziemy przygotowywać się na czarne scenariusze także. Jesteśmy w stałym połączeniu z naszymi sojusznikami w NATO i UE - dodawał. 14:22 Premier zwrócił się też do ukraińskich uchodźców. - Nie zostawimy was w potrzebie, jesteśmy z wami - zapewniał. 14:22 - Dziś wszyscy musimy wykazać się spokojem, jednomyślnością. Jestem przekonany, że Polska jest bezpieczna w ramach najsilniejszego sojuszu wojskowego jakim jest Pakt Północnoatlantycki - powtórzył. 14:21 - Komitet Obrony Narodowej pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego już w czerwcu ubiegłego roku podjął działania zabezpieczające nasz kraj przed działaniami na granicy polsko-białoruskiej - przypomniał szef rządu. 14:19 - Muszę wspomnieć o stanie naszej gospodarki. Jest on dobry, jesteśmy w dobrym położeniu. Nasz budżet jest w dobrym stanie mimo wdrożonego pakietu antyinflacyjnego. Dziś nie jest czas, aby wchodzić w szczegóły, ale nie jest to też czas, aby martwić się kondycją naszej gospodarki. Jesteśmy tutaj również bezpieczni - przekonywał Morawiecki. 14:18 - Po pierwsze powinniśmy nałożyć potężny pakiet odstraszających sankcji na Rosję. Drugi kierunek naszych działań to wzmocnienie wschodniej części NATO i Unii Europejskiej. Tu także jesteśmy podczas zaawansowanych rozmów. Już dziś jest tutaj ponad 6 tys. żołnierzy NATO i w porównaniu do stanu sprzed kilku lat jest to znaczące wzmocnienie naszej obronności, wschodniej flanki - zapewniał premier. 14:16 - Dzisiejszy poranek zmienił wszystko. Spowodował, że demony wojny na powrót odżyły. Napaść, agresja stały się faktem. Niewinni ludzie giną tuż za naszą wschodnią granicą. Nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Polska jest członkiem najpotężniejszego sojuszu militarnego na świecie - mówił Morawiecki. 14:15 - Nie jesteśmy zaskoczeni. Przestrzegaliśmy przywódców europejskich dokładnie przed tym, co się dzieje, przed atakiem na Ukrainę. Władimir Putin chce złamać terrorem Ukrainę. Od nas zależy czy będziemy w stanie przywrócić integralność terytorialną Ukrainy - podkreślał. 14:14 - Dziś Polska jest krajem bezpiecznym. Jakże właściwe okazało się powołanie 1,5 roku temu Komitetu Obrony Narodowej. Proszę o szybkie procedowanie w Sejmie ustawy o obronności - mówił Morawiecki. 14:13 - Dziś Europa kończy z naiwnym spojrzeniem na Rosję, które niestety w pewien sposób pozwoliło jej na akty agresji. Musimy wypracować najdalej idące sankcje na Federację Rosyjską, bo tylko one są w stanie powstrzymać agresję - dodawał. 14:12 - To barbarzyństwo musi spotkać się z odporem całego wolnego świata. Ukraina walczy nie tylko o swoją niepodległość i wolność. Walczy również w imieniu całej Europy i o jej wolność - podkreślał Mateusz Morawiecki. 14:12 - Dzisiejszy poranek 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę. Kiedy jedno państwo w Europie zaatakowało drugie bez najmniejszych powodów - zaczął premier. 14:11 Rozpoczyna się wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. 14:10 Marszałek zaapelowała też do Unii Europejskiej o wsparcie Ukrainy będącej ofiarą rosyjskiego ataku. - Mamy prawo i obowiązek apelować do całych społeczeństw i narodów a także instytucji międzynarodowych o jednoznaczne powstrzymanie działań władz rosyjskich - oświadczyła Witek. 14:08 Przed wystąpieniem premiera Morawieckiego krótkie oświadczenie wygłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Wezwała w imieniu Sejmu Rosję i wspierającą ją Białoruś o zaprzestanie działań wojennych.

