Wojna na Ukrainie. Minister zdrowia: Polska zabierze rannych Ukraińców do szpitali w Polsce

Adam Niedzielski, komentując w rozmowie z WP wojnę na Ukrainie powiedział, że Mateusz Morawiecki pokonał międzyresortowy zespół, który zajmuje się m.in. przystosowaniem ochrony zdrowia na wypadek, gdyby inwazja przybrała o wiele brutalniejszą formę. Minister zdrowia tłumaczył, że Polska musi przygotowana na masową migrację Ukraińców do naszego kraju i udzielenie jak najszerszej pomocy.

Niedzielski dodał, że może być konieczne np. udzielenie zwykłej pomocy medycznej człowiekowi, z powodu choroby czy wypadku. Minister zdrowia wyjaśniał, że analizowano także ogólną sytuację zdrowotną na Ukrainie, by odpowiedzieć na potrzeby dotyczące leków czy zaopatrzenia i stworzyć odpowiednie rezerwy. – Jeżeli u naszego sąsiada występują choroby, które w Polsce są rzadsze, to musimy być przygotowani na świadczenie pomocy medycznej – skomentował Niedzielski.

Wojna Rosja – Ukraina. Adam Niedzielski o przyjmowaniu rannych

Minister zdrowia powiedział, ze na przejściach granicznych nie będzie testowania osób przyjeżdżających do Polski. – Mamy odpowiednie moce testowe na terenie całego kraju i to one będą wykorzystane – mówił Niedzielski. Minister zdrowia został również zapytany o przyjmowanie rannych. Wspomniał, że obiektem rozważań są szpitale tymczasowe i ich dalsza rola.

– W przygotowaniu z naszej strony jest pociąg sanitarny z pełną obsługą ratowniczą i pełnym wyposażeniem medycznym, który może transportować rannych. W najbliższych dniach zaplanowane są ćwiczenia z jego użyciem. Będzie odbierał rannych z granicy z Ukrainą. To rozwiązanie stworzone zupełnie od zera, do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce – podsumował Niedzielski. Ranni mają być transportowani do 120 szpitali.

