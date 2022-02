Sondaż. Pytano o możliwość rosyjskiej inwazji na Polskę

Sondażownia SW Research na zlecenie rp.pl zapytała Polaków, "czy ich zdaniem Rosja mogłaby dokonać agresji przeciw Polsce". Wydarzenia z ostatnich godzin pokazały, że jest to pytanie jak najbardziej zasadne. Po wielu tygodniach negocjacji i rozmów pokojowych Władimir Putin wydał rozkaz do ataku na Ukrainę. Armia Federacji Rosyjskiej wtargnęła do sąsiedniego kraju z trzech kierunków: od południa, wschodu i północy, w tym także z terytorium Białorusi.

Po takiej demonstracji wrogości, Polacy odpowiedzieli na postawione im pytanie. Aż 71,10 proc. ankietowanych stwierdziło, że scenariusz, w którym Rosjanie atakują także Polskę, jest jak najbardziej możliwy. Tylko 17,40 proc. odparło, że wyklucza podobny rozwój wydarzeń. 11,50 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

Wojna na Ukrainie. Bilans ofiar śmiertelnych

Mychajło Podoljak, doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, podkreślił, że Rosjanie zaatakowali z trzech stron: z północy, wschodu i południa. – Nasza armia się broni, powodując poważne straty u wroga – przekazał w czwartek 24 lutego. „Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni się i odpiera wojska rosyjskie” – napisał z kolei minister obrony Ukrainy.

Na chwilę przed godz. 11:00 biuro prezydenta Ukrainy podało, że w wyniku rosyjskiej agresji zginęło 40 ukraińskich żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. Wiadomo też, że są ofiary cywilne rosyjskiego ataku. Dowództwo sił lądowych ukraińskiej armii poinformowało o zestrzeleniu sześciu samolotów rosyjskich i spaleniu czołgów na obwodnicy Charkowa. „Około 50 rosyjskich okupantów zostało zniszczonych” – podano.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Początek wojny na wschodzie

Czytaj też:

Andrzej Duda wygłosił orędzie. Wspomniał o „przepowiedni Lecha Kaczyńskiego”